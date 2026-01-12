Rusya, Zaporijya'da Novoboykovskoye'yi Ele Geçirdi - Son Dakika
Rusya, Zaporijya'da Novoboykovskoye'yi Ele Geçirdi

12.01.2026 18:21
Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya'daki Novoboykovskoye yerleşimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde Novoboykovskoye yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus güçlerinin Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Dnepr askeri grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Zaporijya bölgesinde Novoboykovskoye yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Rus ordusunun 9 Ocak'ta Oreşnik hipersonik orta menzilli füze sistemiyle Ukrayna'daki hedeflere saldırı düzenlediği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Çeşitli bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanan bilgilere göre, Oreşnik ile düzenlenen saldırı sonucu Lviv Devlet Uçak Onarım Fabrikası devre dışı kaldı. Bu fabrikada, Batılı ülkelerin sağladığı F-16 ve Mig-29 uçakları dahil, Ukrayna ordusuna ait uçakların onarım ve bakımı yapılıyor, insansız hava araçları üretiliyordu. Ayrıca, bu saldırıda İHA üretim atölyeleri ve depolama yerleri ile havaalanı altyapısı vuruldu."

Kaynak: AA

19:01
