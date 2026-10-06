Rusya'nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu

Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde bir petrol tankeri vuruldu. Saldırının hemen ardından gemide dev bir yangın çıkarken, liman bölgesinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.

GÖKYÜZÜNÜ DUMANLAR KAPLADI

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, yükselen alevlerin kentin birçok noktasından görüldüğü ve gökyüzünü yoğun duman kapladığı yer aldı.

Olay yerine sevk edilen ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma başlatırken, kentin kritik noktalarında güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Karadeniz'deki enerji ve lojistik hatlarına yönelik artan bu tür saldırılar nedeniyle bölgedeki deniz trafiği ve hava ulaşımında aksamalar yaşandığı bildirildi.