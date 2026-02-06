Rüzgar Enerjisi Büyümesi 2030'a Kadar Sürecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Rüzgar Enerjisi Büyümesi 2030'a Kadar Sürecek

06.02.2026 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel rüzgar enerjisi 2030'da 2 teravatı aşacak, ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak.

Küresel rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2030 yılında 2 teravatın üzerine çıkması öngörülürken, bu büyümenin küresel ekonomik kalkınmayı desteklemesi bekleniyor.

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) tarafından yapılan açıklamaya göre, küresel rüzgar enerjisi kurulumlarının 2025'te 150 gigavatı aşacağı tahmin ediliyor.

Son 10 yılda küresel rüzgar enerjisi büyümesine Asya-Pasifik pazarlarının diğer bölgelere kıyasla daha yüksek katkı sağladığı belirtilirken, bu eğilimin önümüzdeki dönemde de sürmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, bölgenin artan rüzgar enerjisi talebinin karşılanmasında ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin desteklenmesinde kritik rol üstlendiğine dikkati çekildi.

Buna göre, Hindistan geçen yıl 6,3 gigavatlık kurulumla ulusal rekor kırarken, Avrupa 2024'e kıyasla 5 gigavat artışla toplam 22,5 gigavat yeni kapasite ekledi. ABD'de ise 7 gigavatın üzerinde yeni kapasite kurulması öngörülüyor. Çin, geçen yıl kasım sonu itibarıyla 89 gigavatlık kurulum gerçekleştirerek rüzgar enerjisinde 100 gigavat eşiğine yaklaşmış durumda.

Bu büyüme eğilimlerinin sürmesi halinde, küresel rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2030'da 2 teravatı aşması beklenirken, rüzgar enerjisinin küresel ekonomik kalkınmaya katkısının da artacağı öngörülüyor.

"Ekonomik büyüme ile yenilenebilir enerji el ele gidiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GWEC Üst Yöneticisi Ben Backwell, yeni kapasitelerin hızlı büyüyen ekonomilerde rüzgar enerjisinin gelişimini hızlandırdığını ve bu sürecin ekonomik büyümeyi desteklediğini belirtti.

Backwell, Çin'de 225 binden fazla rüzgar türbininin 1000 teravatsaatin üzerinde elektrik ürettiğini aktararak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu, ülkede enerji tüketimi rekor seviyelere çıkarken termal üretimin azalmasına yardımcı oluyor. Hindistan'da ise artan elektrik talebi, rekor düzeyde yeni rüzgar kapasitesi ve büyük ölçekli güneş yatırımlarıyla karşılanıyor. Birleşik Krallık'ta rekor kıran AR7 ihalesi ülkeye 22 milyar sterlinlik özel sektör yatırımını getirecek. Bu ivme Vietnam, Güney Kore ve Filipinler gibi yeni gelişen pazarlarda da görülüyor. Artık ekonomik büyüme ile yenilenebilir enerjinin el ele gittiği açıkça görülüyor. Modern enerji sisteminin gerçekliği giderek netleşiyor ve rüzgar enerjisi Elektrik Çağı'nın temel taşı haline geliyor."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rüzgar Enerjisi Büyümesi 2030'a Kadar Sürecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Hiç düşünmediler Fenerbahçe’ye Al Hilal’den Yusuf Akçiçek yanıtı Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı
Hayalleri suya düştü Youssef En Nesyri’den kötü haber Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber
Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu 19 tutuklama Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu! 19 tutuklama

08:58
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor Sil baştan değişecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek
08:03
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
07:50
MİT’ten Mossad operasyonu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
07:42
Süper Lig devinden son gün bombası Tarihi transfer İstanbul’da
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
07:30
Fenomenlere gece yarısı operasyonu Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
07:11
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 10:06:02. #7.11#
SON DAKİKA: Rüzgar Enerjisi Büyümesi 2030'a Kadar Sürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.