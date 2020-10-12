Rüzgar enerjisinde 14 yılda 160 kat büyüyen Türkiye, 2030'a kadar üç kat daha büyüyecek - Son Dakika

Rüzgar enerjisinde 14 yılda 160 kat büyüyen Türkiye, 2030'a kadar üç kat daha büyüyecek

12.10.2020 09:15
Rüzgar enerjisinde 14 yılda 160 kat büyüyen Türkiye, 2030'a kadar üç kat daha büyüyecek, System.String[]

İşsizlik, Türk ekonomisinin en önemli makro sorunları arasında yer alırken, özellikle teknik eğitim alan gençlerin, iş gücüne talep olan sektörlerde yoğunlaşması kritik önem taşıyor.

İşsizlik, Türk ekonomisinin en önemli makro sorunları arasında yer alırken, özellikle teknik eğitim alan gençlerin, iş gücüne talep olan sektörlerde yoğunlaşması kritik önem taşıyor. BY Danışmanlık Kurucusu, Akredite KOBİ Danışmanı Bülent Yüce, Türkiye'nin 2006 yılında sadece 51 Megavat (MW) olan rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2020 Haziran ayı itibarıyla 160 kat artarak 8 bin 300 Megavat (MW) seviyesinde yükseldiğini, 2030 yılında en az 25 bin MW seviyesine ulaşacağını belirtti.

Rüzgar enerjisi sektörü, her seviyedeki mühendis ve teknisyenlere ihtiyaç duyan sektörlerin başında geliyor. Geleceğini bu sektörde şekillendirmek isteyen gençlere online eğitim ve belgelendirme fırsatı sunan Windbaba, çalışmalarını önce Türkiye sathına sonrasında ise uluslararası platforma taşımak için harekete geçti. Bu kapsamda BY Danışmanlık Şirketi ile stratejik iş birliğine imza atan Windbaba, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin ilkini başlattı.

"160 kat büyüdük, üç kat daha büyüyeceğiz"

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ile yapılan iş birliği sonucunda, 101 üniversite öğrencisine "Ücretsiz Online Rüzgar Enerjisi Eğitimi" verecek Windbaba, genç mühendis adaylarının sektöre adım atmalarında önemli bir işlev yüklenecek.

BY Danışmanlık Kurucusu, Akredite KOBİ Danışmanı Bülent Yüce, Türkiye'de 15-24 arasındaki çalışabilir genç nüfusta işsizlik oranının yüzde 26,1 ile tarihin en yüksek noktasında olduğuna dikkat çekerek, gençlerin iş gücüne, bilgisine ve beceresine ihtiyaç duyan sektörlerin başında rüzgar enerjisi sektörünün geldiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin 2006 yılında sadece 51 Megavat (MW) olan rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2020 Haziran ayı itibarıyla 160 kat artarak 8 bin 300 Megavat (MW) seviyesinde yükseldiğini, 2030 yılında en az 25 bin MW seviyesine ulaşacağını vurgulayan Yüce, "Son derece gerçekçi olan bu hedefler, gelecek on yılda sektörün en az üç kat büyüyeceğini ve aynı oranda yeni iş gücüne ihtiyaç duyacağını gösteriyor. Ülkemizde halen 2 bin 451 MW kapasiteli santralin inşa süreci devam ediyor. Avrupa'da yedinci sıraya yükselmenin gururunu hep birlikte yaşıyoruz; ancak alacağımız daha çok yol var. Gençlerimizi bu sektörde geleceklerini aramaya davet ediyoruz. Teknik eğitim alan ve geleceğini bu sektörde arayan yetenekli bir gencimizin işsiz kalması ihtimali sıfıra yakındır" dedi.

Yaşar Üniversitesi onaylı sertifika

Windbaba'nın yeni sosyal sorumluluk projeleri ile adını ulusal ve uluslararası ölçekte duyurmaya başladığını kaydeden Bülent Yüce, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Profesyonel olarak uzun yıllar sektöre hizmet veren eğitimcilerimizin, doğrudan sahada karşılık bulan ve yüksek hassasiyetle hazırlanmış eğitimleri sonrasında katılımcılarımız online sınavda başarılı olmaları halinde Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) onaylı Başarı Sertifikası alabiliyorlar. Misyonumuz, rüzgara gönül veren ya da en azından merakı olan mühendislik öğrencilerini sektörümüze kazandırmaktır."

BY Danışmanlık, Windbaba bünyesindeki tam zamanlı çalışanlara ve kampüs temsilcilerine, iş yönetimi konusundaki profesyonel eğitimleriyle de destek sağlıyor. - İZMİR

Rüzgar enerjisinde 14 yılda 160 kat büyüyen Türkiye, 2030'a kadar üç kat daha büyüyecek
Rüzgar enerjisinde 14 yılda 160 kat büyüyen Türkiye, 2030'a kadar üç kat daha büyüyecek
Rüzgar enerjisinde 14 yılda 160 kat büyüyen Türkiye, 2030'a kadar üç kat daha büyüyecek
Rüzgar enerjisinde 14 yılda 160 kat büyüyen Türkiye, 2030'a kadar üç kat daha büyüyecek

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, İşsizlik, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rüzgar enerjisinde 14 yılda 160 kat büyüyen Türkiye, 2030'a kadar üç kat daha büyüyecek - Son Dakika Ekonomi

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