Rüzgarın Kurbanı: Çatı Parçası Otobüse Saplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rüzgarın Kurbanı: Çatı Parçası Otobüse Saplandı

08.01.2026 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de rüzgarın etkisiyle çatından kopan tahta parçası otobüse düştü, hasar oluştu.

1) ÇATIDAN KOPAN YALITIM MALZEMESİ CADDEYE DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA (2)

ÇATIDAN KOPAN TAHTA PARÇASI BELEDİYE OTOBÜSÜNE SAPLANDI

Kocaeli'de etkili olan kuvvetli rüzgar, kentin batı yakasında da etkisini artırdı. Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'ndeki bir binanın çatısından kopan tahta parçası, yoldan geçen 41 BR 313 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsüne saplandı. Tahta parçasının bir bölümü belediye otobüsünün içine girdi. Olayda herhangi yaralanma yaşanmazken, otobüste ise hasar oluştu.

Öte yandan, bazı evlerin uçan çatıları, park halindeki araçların üzerine düştü. Araçlarda hasar oluştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kocaeli, Ulaşım, Güncel, Çevre, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rüzgarın Kurbanı: Çatı Parçası Otobüse Saplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
İlkin Aydın’ın Galatasaray’daki geleceği belli oldu İlkin Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği belli oldu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’yu renklerine bağladı Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos’tan ayrılacağını açıkladı O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılacağını açıkladı

15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
15:45
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis’e sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
15:40
Suriye’den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan’ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 15:57:01. #7.11#
SON DAKİKA: Rüzgarın Kurbanı: Çatı Parçası Otobüse Saplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.