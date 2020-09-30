Ryan Babel: Umarım turu geçen biz oluruz

"Gerrard'ın çok başarılı bir kariyeri olacağını biliyorum"

"Arda'yla oynadığım için çok mutluyum"

Kaan ÜLKER - Ata SELÇUK/ - Galatasaray'ın Hollandalı yıldız futbolcusu Ryan Babel, Rangers karşısında turu geçen tarafın kendileri olmasını umut ettiğini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu karşılaşmasında yarın İskoçya'nın Rangers takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da Ryan Babel, dijital ortam üzerinden basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Rangers'ın çok büyük bir takım olduğunu dile getiren Babel, "İskoçya'daki en büyük takımlardan biri. Şu ana kadar Avrupa'da iyi oynadılar. Zor bir maç olacağı kesin. Steven Gerrard 'ı Liverpool 'dan çok iyi tanıyorum. Onunla buluşacağım için mutluyum. Umarım turu geçen biz oluruz. Keşke seyircilerle oynasaydık. Rangers'ın da Galatasaray gibi büyük bir taraftarı var" dedi."GERRARD'IN ÇOK BAŞARILI BİR KARİYERİ OLACAĞINI BİLİYORUM"Rangers'ın teknik direktörü Steven Gerrard ile Liverpool'da birlikte forma giydiklerinin hatırlatılması üzerine Babel, "Çok fazla konuşan biri değil. Sahada koşuyordu. Bizi motive ediyordu. Futbolu çok iyi anlayan biri. Bana göre antrenör olarak çok başarılı olacak. Çok iyi bir antrenör. Hızlı oynayan bir takım kurdu. Çok başarılı bir kariyerinin olacağını biliyorum" ifadelerini kullandı."ARDA'YLA OYNADIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Arda Turan ile arasındaki forma rekabetine değinen Ryan Babel, şöyle konuştu: "Sezon çok uzun. Herkes hazır olmalı. Arda çok tecrübeli bir oyuncu. Onunla oynadığım için mutluyum. Farklı pozisyonlarda da oynayabiliyoruz. Umarım turu geçeceğiz ve uzun bir sezon oynayacağız. Umarım herkes bol bol oynar."