Son Dakika Haberleri: Ryan Donk'un 1 Maçı Kaldı

Ryan Donk'un 1 Maçı Kaldı

48 dakika önce

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, ligde 1 maç daha oynaması halinde sözleşmesi otomatik olarak 1 sezon uzayacak.

Ryan Donk'un 1 Maçı Kaldı, System.String[]
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, ligde 1 maç daha oynaması halinde sözleşmesi otomatik olarak 1 sezon uzayacak. Yapılan anlaşmaya göre Donk'un bu sezon 21 Süper Lig veya UEFA müsabakası oynaması gerekiyordu, oyuncu bugüne kadar 20 maçta oynadı.

Galatasaray'da Hollandalı futbolcu Ryan Donk'un sözleşmesi uzuyor. Sarı-kırmızılıların 29 Haziran 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Donk'un 2018-2019 sezonunda 21 Süper Lig veya UEFA müsabakasında oynaması durumunda sözleşmesinin 1 sezon daha uzayacağı belirtilmişti.

Hollandalı futbolcu bu sezon Süper Lig'de 13, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 ve UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 kez forma giydi. Toplamda 20 maçta süre alan Donk, bu hafta deplasmandaki Bursaspor karşılaşmasında da oynaması durumunda sözleşmesi 1 sezon daha otomatik olarak uzayacak. Hollandalı futbolcu ayrıca 200 bin Euro da prime hak kazanacak.

Sarı-kırmızılılar, Ryan Donk'a 2019-2020 sezonu için ise net 1 milyon 895 bin Euro sabit transfer ücreti ödeyecek.

Terim'in gelişi ile performansı arttı

Geçtiğimiz sezon Teknik Direktör Fatih Terim'in gelişiyle tekrar formasına kavuşan Donk, gösterdiği başarılı performansla takdir toplamıştı. Donk, bu sezon toplam 26 resmi müsabakada görev aldı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Başarılı futbolcu Alanyaspor maçının son dakikalarında attığı golle takımına 3 puanı kazandıran isim olmuştu.

Ryan Donk, 2015-2016 sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olmuştu. Bu zamana kadar sarı-kırmızılı formayı 72 müsabakada terleten 32 yaşındaki futbolcu, toplam 3 kez gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:24 Kaynak: İHA

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