Spor

Rybakina Avustralya Açık'ta Şampiyon

31.01.2026 14:27
Elena Rybakina, Avustralya Açık'ta Aryna Sabalenka'yı yenerek şampiyon oldu. İkinci grand slam zaferi.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek kadınlar finalinde, Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 2-1 yenen Kazak Elena Rybakina şampiyon oldu.

Melbourne kentindeki turnuvanın tek kadınlar finalinde dünya 1 numarası Sabalenka ile 5 numaralı seribaşı Rybakina karşı karşıya geldi.

Maça servis kırarak etkili bir başlangıç yapan ve 2-0 öne geçen Rybakina, kalan oyunlarda avantajını korudu ve ilk seti 6-4 hanesine yazdırdı.

İki sporcunun da 10. oyuna kadar servisine tutunduğu ikinci sette, Kazak raketin üst üste basit hatalar yapmasını iyi değerlendiren Sabalenka, puan vermeden rakibinin servisini kırdı ve seti 6-4 kazanarak maça yeniden ortak oldu.

Final setine hızlı başlayan ve 2. oyunda servis kırarak rakibine 3-0 üstünlük sağlayan Belaruslu oyuncu karşısında temposunu artıran Rybakina, 5 ve 7. oyunlarda servis kırarak 4-3 öne geçti. Kalan oyunlarda servisine tutunan Kazak oyuncu, seti 6-4, maçı da 2-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

2022 Wimbledon şampiyonu Rybakina, Avustralya Açık'ta ilk, grand slam turnuvalarında ise ikinci şampiyonluğunu elde etti.

2023 ve 2024'te turnuvada şampiyonluğa ulaşan Sabalenka, Rod Laver Arena'da üst üste ikinci kez finalde kaybetti.

Kaynak: AA

