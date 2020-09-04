S Sport, Digiturk'teki yayınını kesti

S Sport kanalı, yayıncı kuruluşun geçmişe dönük yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Digiturk'teki yayınını bitirdiği açıkladı.

Saran Holding bünyesinde bulunan ve Formula1, NBA gibi önemli spor organizasyonlarının yayınını yapan S Sport kanalı yayıncı kuruluştaki yayınlarını kesti. Yapılan açıklamada yayıncı kuruluşun geçmişe dönük yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve geleceğe dair olumlu adım atmaması sebebiyle yayınların durdurulduğu belirtildi. S Sport'un konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

" Türkiye'de spor yayıncılığına farklı bir vizyon getiren, dünyanın en önemli spor organizasyonlarının yayıncısı S Sport ile Bein Media Group bünyesindeki Digitürk platformu arasındaki anlaşma 30 Ağustos 2020 tarihinde sona ermiştir.

Digitürk yönetiminin geçmişe dönük yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve geleceğe yönelik olumlu adımlar atılamaması nedeni ile 4 Eylül 2020 saat 18.00 itibari ile S Sport kanalının Digitürk platformundaki yayını durdurulmuştur." - İSTANBUL