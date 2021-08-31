Saadet Partisi Hacılar İlçe Başkanlığında görev değişimi - Son Dakika

Kayseri'de, Saadet Partisi Hacılar İlçe Başkanı Tuncay Eser, görevini Bülent Eser'e devretti.

Saadet Partisi İl Başkanı Baki Coşkun, yaptığı açıklamada, görevini teslim eden Tuncay Eser'in başarılı işlere imza attığını belirterek, görevi devralan Bülent Eser'e başarı diledi.

Saadet Partisi'nin ilçede hızla yükseldiğini vurgulayan Coşkun, "Bugüne kadar yapılan çalışmaların daha iyisine Bülent Bey'in ve ekibinin imza atacağından şüphemiz yoktur. Hacılar için hedeflerimiz bellidir. Bizlere düşen Hacılarlılar için bundan daha iyisini ortaya koymaktır. Başkanımıza güvenimiz tamdır. Teşkilatımız ile yapacakları güzel çalışmalar sonucunda zaferler gelecektir." ifadelerini kullandı.