Saadet Partisi Havza İlçe Başkanlığına Korkmazlı seçildi - Son Dakika

Saadet Partisi Havza İlçe Başkanlığına Rasim Korkmazlı getirildi.

Saadet Partisi Havza İlçe Başkanı Saffet Ergin, ilçedeki bir tesiste düzenlenen genel kurulda yaptığı konuşmada, 29 yıldan bu yana milli görüşün temsilcisi olan 3 partide ilçe başkanlığı yaptığını belirterek, "Çıkmadığımız direk, yürümediğimiz yol, gitmediğimiz köy kalmadı. Bu bir davadır, her şeyi davamız için yaptık. İnşallah bu gün gönül rahatlığı ile en az benim kadar milli görüşçü olan Rasim Korkmazlı'ya devrediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından partiye yeni katılanlara rozetleri takıldı. Daha sonra tek liste halinde gidilen ve mevcut başkan Ergin'in aday olmadığı genel kurulda kullanılan 18 oyun tamamını alan Korkmazlı, ilçe başkanlığına seçildi.

Yönetim kurulu ise Saffet Ergin, Emrullah Sağlam, Erdi Pehlivaner, Oğuzhan Ergin, Uğur Ayanoğlu, Yusuf Kenan Korkmazlı, Arif Ekici, Hasan Sözen, Muzaffer Yığman ve Sinan Arslan'dan oluştu.

Genel kurula Saadet Partisi Samsun İl Başkanı Salih Şen ise, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, MHP İlçe Başkanı Ferhat Gültekin, İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Eski ile partililer katıldı.