Saadet Partisi'nden Deprem Mesajı

(ANKARA) - Saadet Partisi'nden Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin üçüncü yıl dönümü nedeniyle yayımlanan mesajda, "Depreme hazırlığın eksiksiz yapıldığı, hiçbir afetin felakete dönüşmediği bir Türkiye diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; depreme hazırlığın eksiksiz yapıldığı, hiçbir afetin felakete dönüşmediği bir Türkiye diliyoruz" denildi.
