Saadet Partisi Üye Artışında Birinci

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Yargıtay tarafından dün açıklanan verilere göre, Saadet Partimiz son 6 ay içinde 67 bin 244 yeni üye ile üye artışında muhalefet partileri arasında ilk sıraya yerleşti." dedi.

Arıkan, partisinin genel merkezinde, İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya bir müjdeyle başlamak istediğini belirten Arıkan, "2025 yılının ikinci yarısından itibaren muhalefet partileri arasında en çok üye artıran parti olduk. Yargıtay tarafından dün açıklanan verilere göre, Saadet Partimiz son 6 ay içinde 67 bin 244 yeni üye ile üye artışında muhalefet partileri arasında ilk sıraya yerleşti." ifadesini kullandı.

Saadet Partisinin, Türkiye'nin en hızlı, en istikrarlı büyüyen partilerinden biri olduğunu savunan Arıkan, "Bu başarıda şüphesiz en büyük pay, il başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın, teşkilatlarımızındır, bu davaya gönül verenlerindir. Gördük ki çalışınca oluyor. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına da dikkati çeken Arıkan, 15 Haziran 2025'te Üsküdar Meydanı'nda "Özgür Gazze" mitingi düzenlediklerini anımsattı.

Arıkan, şunları kaydetti:

"Gazze, siyaset üstü, partiler üstü bir meseledir. Gazze bu coğrafyanın kalesidir. Eğer İsrail o kaleyi ele geçirirse bu coğrafyada hiçbir devlet emniyette kalamaz. Peki biz 2025'te ne gördük? Lübnan'a, Yemen'e, İran'a, Ürdün'e, Suriye'ye saldıran emperyalizm destekli siyonist vahşeti gördük. Şam'a dayanan, Golan Tepeleri'ni işgal eden bir İsrail gördük. Somali ve Sudan'da iç savaşı körükleyen, en önemlisi hemen sınırımızda PYD'ye destek veren, Doğu Akdeniz'de şer ittifakı oluşturarak Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden bir İsrail gördük. Gelinen noktada iktidarı bir kez daha uyarıyoruz, bugün İsrail'in ve ABD'nin karşısında durmayan, yarın karşısında İsrail'i ve ABD'yi görür."