Saat çalan Rus turist aileye esnaftan suçüstü - Son Dakika
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Saat çalan Rus turist aileye esnaftan suçüstü

17.06.2022 10:21
Saat çalan Rus turist aileye esnaftan suçüstü

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki pazarda saat satışı yapan Mehmet Kara isimli esnaf, satın alma bahanesiyle gelip 2 adet saat çaldıklarını iddia ettiği Rus turistleri yakalayarak polise teslim etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki pazarda saat satışı yapan Mehmet Kara isimli esnaf, satın alma bahanesiyle gelip 2 adet saat çaldıklarını iddia ettiği Rus turistleri yakalayarak polise teslim etti. Çalındığı belirtilen 2 adet kol saati turistlerin poşetlerinden çıkarken; esnaf Kara, karakola götürülen Rus turistler saatlerin parasını ödeyince davacı olmaktan vazgeçti.

İddiaya göre, Manavgat'ın 2. büyük pazarı olan Perşembe Pazarında saat satışı yapan tezgaha gelen 5 kişilik Rus aile, tezgahın sahibi Mehmet Kara ile pazarlık yaptı. Bu sırada turist ailenin saat çaldığını iddia eden esnaf Kara, zabıta ve polise haber verdi. Kara, arkasından gittiği Rus turistleri yakaladı. Zabıta ve polislerin de gelmesinin ardından saat çaldıklarını kabul etmeyen Rus turistlerin poşetlerinden çalındığı belirtilen 2 adet saat çıktı. Rus turistler saatleri başka yerden aldıklarını söylerken, esnafın şikayeti üzerine 5 kişilik aile Şelale Polis Karakoluna götürüldü. Burada, yeminli tercüman eşliğinde yapılan görüşmede, Rus turistlerin saatlerin parası olan 50 Euro'yu saat satıcısına vermesinin ardından Mehmet Kara isimli esnaf şikayetinden vazgeçti.

Esnafın şikayetinden vazgeçmesinin ardından Rus turistler, otellerine gitmek üzere karakoldan ayrıldı. - ANTALYA

Saat çalan Rus turist aileye esnaftan suçüstü
Saat çalan Rus turist aileye esnaftan suçüstü
Saat çalan Rus turist aileye esnaftan suçüstü
Saat çalan Rus turist aileye esnaftan suçüstü
Saat çalan Rus turist aileye esnaftan suçüstü
Saat çalan Rus turist aileye esnaftan suçüstü
Saat çalan Rus turist aileye esnaftan suçüstü
Saat çalan Rus turist aileye esnaftan suçüstü
Saat çalan Rus turist aileye esnaftan suçüstü
Saat çalan Rus turist aileye esnaftan suçüstü
Saat çalan Rus turist aileye esnaftan suçüstü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Mehmet Kara, Manavgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Saat çalan Rus turist aileye esnaftan suçüstü - Son Dakika

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