Saat Kulesinin Şalteri Yanmış
1 saat önce
Bursa'nın İznik ilçesinde bir yıldır saatleri çalışmayan saat kulesinin şalterinin yandığı bildirildi.
Bursa
'nın İznik
ilçesinde bir yıldır saatleri çalışmayan saat kulesinin şalterinin yandığı bildirildi.
240 bin liraya mal olan, 4 cephesinde çiniler ile 4 medeniyetin izlerini taşıyan saat kulesi, bugün mimarisini üstlenen şirket yetkililerince onarılmaya başlandı. İlgili şirketin mimarı Pınar
Vural, "Saatler
ile alakalı arızayı tespit ettik. Elektrik kesintileri şalterin yanmasına sebebiyet vermiş. Bugün değişimi yapılacak. Yeniden çalışacak" dedi.
Saat kulesi, 6 metre yüksekliğinde ve mermer kaplama. Kenar çizgilerinde gotik işleme nişler bulunuyor. Kulede 4 medeniyeti temsilen çiniler mevcut. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:20 Kaynak: İHA
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