Sabah namazında "Işık hadisesi"ni izlemek için bir araya geldiler (1) - Son Dakika

Sabah namazında "Işık hadisesi"ni izlemek için bir araya geldiler (1)

Siirt'te sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 256 yıl önce yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlattığı "Işık hadisesi"ni ilgiyle izledi.

Siirt'te sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 256 yıl önce yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlattığı "Işık hadisesi"ni ilgiyle izledi.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun himayelerinde, Tillo Kaymakamlığı ve Tillo Belediyesince düzenlenen organizasyon kapsamında ilçe meydanına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle az sayıda izleyici alındı. Maske kullanımı ile sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildi.

Etkinlik için sabah namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2015 yılında dahil edilen, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakirullah'ın vefatı üzerine "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek 256 yıl önce türbesinde yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocasının başucunu aydınlatması hadisesinin, gerçekleşmesini bekledi.

Tekbir ve salavatlar getirerek güneşin doğmasını bekleyen vatandaşlar, güneşin doğmasıyla saat 06.19'da gerçekleşen ve 5 dakika süren hadiseyi ilçe meydanında kurulan dev ekrandan takip etti.

Vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla da kaydetti.

Vali Vekili Resul Özdemir, AA muhabirine, her yıl gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu günlerde gerçekleşen hadisenin bugün Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcıyla izlendiğini söyledi.

"İsmail Fakirullah Hazretleri tarafından yetiştirilen İbrahim Hakkı Hazretleri, pozitif ve İslami ilimlerde büyük bir başarı yakalamış, inşa ettiği ışık hadisesi düzeneği ile hocasına olan muhabbetinin, saygının ve aşkının en güzel örneğini göstermiştir." ifadelerini kullanan Özdemir, onun aynı zamanda astronomi, geometri gibi ilimlere ışık tutan "Marifetname" adlı eserin yazarı olduğunu hatırlattı.

İbrahim Hakkı Hazretlerinin en önemli eserlerinden birinin de bu hadise olduğuna dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

" 'Yeni yılın ilk güneşi, eğer hocamın başucuna düşmezse, ben o güneşi neyleyim?' diyen İbrahim Hakkı Hazretleri, hocasına olan saygısını göstermektedir. İbrahim Hakkı Hazretleri, bu duygusunu yalnızca dillendirmekle kalmamış, 18. yüzyılın ortalarında zirvesinde olduğu astronomi bilgisini de kullanarak kurduğu sistemle bunu gerçekleştirmiştir. Ekinoks günlerinde güneş, kendisi tarafından kurulan sistemle türbe içindeki hocası İsmail Fakirullah Hazretlerinin kabri başına düşmüştür."

"Güneşi buraya indirmekle çok farklı mesajlar iletiyor"

Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın da 5 bin yıllık geçmişi olan ilçenin uzun yıllar öncesinde bilimde zirve yaptığını anlattı.

Bilimde gerçekleşen en önemli gelişmelerden birinin Işık hadisesi olduğunu vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:

"İbrahim Hakkı Hazretlerinin hocası İsmail Fakirullah Hazretlerine vefa borcu için yeni yılın ilk güneşini onun kabrinin başına indiriyor. İbrahim Hakkı Hazretlerinin babaları, Fakirullah Hazretlerinin birkaç metre ilerisinde yatmaktadır ama babasının değil, üstadının başına bu güneşi indiriyor. Tabii güneşi buraya indirmekle çok farklı mesajlar iletiyor. 'En karanlık noktayı bile aydınlatırız' diyerek bize karanlıkların içinde kalmamamız ve karanlığı aydınlatmamız gerektiğini vurguluyor. İnsanlar bunu izlerken gerçekten muhteşem duygular içerisine giriyor."

Vatandaşlardan Samet Fırat Soydemir, bu hadiseyi izlemek için Hatay'dan geldiğini söyledi.

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin torunu olduğunu aktaran Soydemir, "Her yıl iki kez gerçekleşen ışık hadisesini yerinde izlemek için buraya geldim. Dün gece geldim. Çok güzel bir misafirperverlik var. Tillo'nun kesinlikle ziyaret edilmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum." dedi.

Tillo Belediyesince alanda bekleyen vatandaşlara çay, çorba ve simit ikramında bulunuldu.

Programa, Vali Yardımcısı Selim Erkovan, Kaymakam Lokman Düzgün, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Işık hadisesi

Tillo'da hocası İsmail Fakirullah'ın 1734'te vefatının ardından çok üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek arayışa girmişti. İbrahim Hakkı Hazretleri, hocası için yan tarafında kule bulunan bir türbe ve Tillo'nun yaklaşık 3 kilometre uzağında tepe üzerinde taş duvar yapmıştı.

Her yıl ekinokslarda doğan güneş, duvarın ortasında bulunan pencereden süzülen ilk ışınları, kuledeki aynaya yansıdıktan sonra ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye ve oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucuna doğuyor. 1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesi sonucu düzenek izlenemez hale gelmişti. 2011'de değişik üniversitelerinden bilim adamlarının yaptıkları çalışmayla yeni bir pencere açılarak olayın tekrar izlenmesi sağlanmıştı.

Sabah namazında Işık hadisesi ni izlemek için bir araya geldiler (1)

İsmail Fakirullah, İbrahim Hakkı, Siirt, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 07:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sabah namazında 'Işık hadisesi'ni izlemek için bir araya geldiler (1) - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Antalya'da saç saça baş başa birbirlerine giren kadınları erkekler zor ayırdı Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattığı konuşulan Müge Anlı'dan cevap: Bırakmam namussuzluk olur Aleyna Çakır'ın ölümündeki baş şüpheli Ümitcan Uygun neden tutuklanmadı? Çakır ailesinin avukatı her şeyi açıkladı Başakşehir ile Galatasaray arasında müthiş takas: Al Diagne'yi, ver İrfan Can'ı CHP'li isimden bomba iddia! Ersin Düzen'in TRT'den ne kadar para aldığını belgeyle ortaya koydu Türkiye'de 5 gün önce yapılan korona aşısından ilk bulgular geldi: Ciddi yan etki yok Yolda yürüyen kadını aracına davet edip "mimik tacizi"nde bulunan şahıs yakayı ele verdi
Son Dakika! Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturmada iki şüpheli gözaltına alındı Son Dakika! Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturmada iki şüpheli gözaltına alındı         
12:51
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Kaymakamlık uyardı: Dolandırıcıların ''Öğrencilere yardım kampanyası'' tuzağına düşmeyin Kaymakamlık uyardı: Dolandırıcıların ''Öğrencilere yardım kampanyası'' tuzağına düşmeyin         
11:39
Kahramanmaraşlı kebapçı, çalışacak eleman bulamayınca çareyi yazdığı ilanda içini dökmekte buldu Kahramanmaraşlı kebapçı, çalışacak eleman bulamayınca çareyi yazdığı ilanda içini dökmekte buldu         
11:28
Polisin ceza yazıp maske verdiği kişi, 5 dakika sonra yine maskesiz yakalandı Polisin ceza yazıp maske verdiği kişi, 5 dakika sonra yine maskesiz yakalandı         
11:05
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Türkiye'de 5 gün önce yapılan korona aşısından ilk bulgular geldi: Ciddi yan etki yok Türkiye'de 5 gün önce yapılan korona aşısından ilk bulgular geldi: Ciddi yan etki yok         
10:54
Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu         
10:51
Yolda yürüyen kadını aracına davet edip Yolda yürüyen kadını aracına davet edip "mimik tacizi"nde bulunan şahıs yakayı ele verdi         
10:26
Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı         
09:57
Kamu kurumlarına girişlerde HES kodu uygulaması bugün resmen başladı Kamu kurumlarına girişlerde HES kodu uygulaması bugün resmen başladı         
09:50
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz         
08:53
Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme: Oluşturulma süresi 6 aydan 9 aya çıkarıldı Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme: Oluşturulma süresi 6 aydan 9 aya çıkarıldı         
08:47
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Üçüncü kuşak ustaların tarlada inşa ettikleri tekneler yurt dışından büyük ilgi görüyor Üçüncü kuşak ustaların tarlada inşa ettikleri tekneler yurt dışından büyük ilgi görüyor         
08:03
Diyarbakır'da arzuhalcilik yapan lise mezunu genç, HES kodu zorunluluğunu gelir kaynağına dönüştürdü Diyarbakır'da arzuhalcilik yapan lise mezunu genç, HES kodu zorunluluğunu gelir kaynağına dönüştürdü         
07:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 13:23:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sabah namazında "Işık hadisesi"ni izlemek için bir araya geldiler (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei