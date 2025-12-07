Sabahattin Ali'nin Hayatı Tiyatroda

(İSTANBUL) - Türk edebiyatının önemli isimlerinden Sabahattin Ali'nin hayatı, "Görecek Günler Var Daha" oyunuyla tiyatro sahnesine uyarlandı. Nova Productions ve Kadıköy Eğitim Sahnesi tarafından sahnelenen oyun, 17 Aralık Çarşamba günü ilk gösterimini yapacak.

Uğradığı suikast sonucu 2 Nisan 1948'de yaşamdan koparılan yazar Sabahattin Ali'nin yaşamını anlatan "Görecek Günler Var Daha" tiyatro oyunu sahneye konuldu.

Nova Productions ve Kadıköy Eğitim Sahnesi tarafından sahnelenen oyunu, Barbaros Uzunöner kaleme aldı. Rejisinde Batuhan Baygın'ın yer aldığı oyunun dramaturjisini Özlem Dilan Atakul üstlendi. Utku Çetin'in tek oyuncu olduğu tiyatronun dekor ve kukla tasarımı Efe Arslan'a, kostüm tasarımı Neşe Hatun'a, ışık tasarımı Bora Ediz'e, müzik tasarımı Umut Mert Dabager'e, afiş tasarımı Adem Sanin'e ait. Oyunun reji asistanı ise Selen Genel.

Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde 17 Aralık Çarşamba saat 20.30'da gerçekleşecek ilk gösterimin ardından çeşitli mekanlarda sahnelenecek oyunun biletlerine, biletinial, bubilet, biletix platformları üzerinden ulaşılabilecek. Oyunun tanıtımı şöyle:

"Sadece bir yazarın hayatı değil, aynı zamanda bugünün de meselesi diyeceğimiz bir eser. Sahnede Sabahattin Ali, çocukluk günlerinden son anlarına kadar yaşadıklarını tekrar gözden geçiriyor. Ailesi, aşkları, yazdıkları ve yasaklanmalarıyla kısacası tüm hayatı, bütün çarpıcılığıyla seyirci ile buluşuyor. Günümüzden de kendimize yakınlık kuracağımız, bu sahnede yaşananlar, aynı zamanda bugünün de meselesi diyeceğimiz bir eser. Sabahattin Ali'nin kendi kalemiyle, bir serüven olan hayatını alçak gönüllülükle ifade ettiği gibi 'Hayatta fevkalade hiçbir hadise yoktur. Her şey birbirinin aynısıdır'. Bir ömrün tüm izleri; tüm gerçekliğiyle seyirciyi derinden etkileyen bir yolculuğa dönüşüyor. Sabahattin Ali hakkında belki de bildiğimizi düşündüğümüz ama aslında hayatının ne kadar azına şahit olduğumuzu anlayacağımız, bunlara şahit olurken hem eğlenip hem de belki göz yaşlarımıza hakim olamayacağımız sürükleyici bir tek kişilik performans. 'Ben yine düşler alemine dalıyorum, o anlarda Berlin'e gidiyorum. Sadece düşlerde mutlu olunurmuş gibi geliyor ve o anlarda Maria Puder'in sesini duyuyorum adeta'."