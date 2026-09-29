Sabancıların Amerikalı gelini! 6 yıllık aşk nikah masasına gidiyor - Son Dakika
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Sabancıların Amerikalı gelini! 6 yıllık aşk nikah masasına gidiyor

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Sabancıların Amerikalı gelini! 6 yıllık aşk nikah masasına gidiyor
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Sabancı ailesinde düğün hazırlığı başladı. Suzan Sabancı ile Haluk Dinçer'in 30 yaşındaki oğlu Haluk Sabancı Dinçer, yaklaşık 6 yıldır birlikte olduğu Amerikalı India Grimstad ile evlenmeye hazırlanıyor. Nişanın ardından konuşan Suzan Sabancı, çiftin 1 ila 1,5 yıl içerisinde nikah masasına oturacağını açıkladı.

Sabancı ailesine katılmaya hazırlanan Amerikalı India Grimstad ile Haluk Sabancı Dinçer'in düğün takvimi belli olmaya başladı. Çiftin nişanının ardından gözler düğüne çevrilirken ilk açıklama Suzan Sabancı'dan geldi.

SUZAN SABANCI DÜĞÜN TAKVİMİNİ AÇIKLADI

İş dünyasının tanınmış isimlerinden Suzan Sabancı, bu kez oğlu Haluk Sabancı Dinçer'in evlilik hazırlığıyla ilgili konuştu. Çiftin henüz kesin bir düğün tarihi ve mekan belirlemediğini anlatan Sabancı, gençlerin evlilik için kendi aralarında bir takvim oluşturduğunu söyledi. Suzan Sabancı, düğünün ne zaman yapılacağına ilişkin, "Böyle karar verdiler. 1-1,5 sene içerisinde evlenecekler." ifadelerini kullandı. Sabancı sözlerini "Allah mesut etsin" diyerek tamamladı.

Sabancıların Amerikalı gelini! 6 yıllık aşk nikah masasına gidiyor

6 YILLIK İLİŞKİ EVLİLİĞE GİDİYOR

30 yaşındaki Haluk Sabancı Dinçer ile Amerikalı India Grimstad'ın hikayesi ise iki ailenin yıllar önce kurduğu dostluğa dayanıyor. Suzan Sabancı ile Haluk Dinçer, 2020 yılında katıldıkları bir düğün için Güney Afrika'ya gitti. Burada Amerikalı Carl ve Gigi Grimstad çiftiyle tanışan aile, kısa sürede yakın bir dostluk kurdu. Aynı yıl iki ailenin çocuklarının yolları da kesişti.

Sabancıların Amerikalı gelini! 6 yıllık aşk nikah masasına gidiyor

AMERİKA'DA TANIŞTILAR

Haluk Sabancı Dinçer ile Grimstad ailesinin küçük kızı India, 2020'de ailenin South Hamptons'taki evinde bir araya geldi. İkilinin bu tanışması zaman içerisinde uzun soluklu bir ilişkiye dönüştü. Suzan Sabancı da müstakbel gelininin aile için yabancı bir isim olmadığını anlatırken India'yı "yakın bir arkadaşımızın kızı" sözleriyle tanımladı. Haluk ile India, bugün hayatlarını Londra'da sürdürüyor.

YÜZÜK TOSKANA'DA TAKILDI

Yaklaşık 6 yıldır birlikte olan çift, evlilik kararını aileleriyle geçen ay paylaştı. Haluk Sabancı Dinçer ile India Grimstad'ın nişanının adresi ise İtalya oldu. Çiftin tatil için gittiği Toskana'da evlilik yolundaki ilk adım atıldı ve nişan yüzüğü India'nın parmağına takıldı.

Sabancıların Amerikalı gelini! 6 yıllık aşk nikah masasına gidiyor
Suzan SabancıHaluk DinçerEvlilikMagazinSon Dakika

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