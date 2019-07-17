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Şabanözü'nde yangın

58 dakika önce

Şabanözü ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

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Şabanözü ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Gürpınar Mahallesi'nde Hasan Kaya'ya ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Şabanözü Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Şabanözü Kaymakamı Ferhan Altay ve Belediye Başkanı Faik Özcan da yanan evde inceleme yaparak bilgi aldı.
Hasan Kaya, Gürpınar, Şabanözü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:38 Kaynak: AA
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