Şabanözü'nde yangın
58 dakika önce
Şabanözü ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Şabanözü Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:38 Kaynak: AA
ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Gürpınar
Mahallesi'nde Hasan Kaya
'ya ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Şabanözü Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Şabanözü Kaymakamı Ferhan Altay
ve Belediye Başkanı Faik Özcan
da yanan evde inceleme yaparak bilgi aldı.
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