Sabiha Gökçen'de Kar Mücadelesi Devam Ediyor
Son Dakika Logo
Yerel

Sabiha Gökçen'de Kar Mücadelesi Devam Ediyor

Sabiha Gökçen\'de Kar Mücadelesi Devam Ediyor
18.01.2026 20:24
HEAŞ, 72 araç ve 125 personelle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar ve buz temizleme çalışmaları yapıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar ve buzla mücadele faaliyetleri sürüyor. HEAŞ'a bağlı 72 adet özel donanımlı araç ve 125 kişilik ekip, 2 pist, 8 apron, 56 taksi yolu, araç servis yolları ve park alanlarını temizleyerek uçuş güvenliğini sağlıyor.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, akşam saatlerinde İstanbul'da yaşanan kar yağışının ardından kar ve buzla mücadele faaliyetlerine devam ediyor. 2 pist, 8 apron, 56 taksi yolu ile araç servis yolları ve park alanlarını kapsayan yaklaşık 3 milyon metrekarelik alanda gerçekleştirilen kar ve buzla mücadele çalışmaları, HEAŞ'a bağlı 72 adet özel donanımlı araç ve uzman 125 kişilik deneyimli ekip tarafından ara verilmeden sürdürülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

19:22
