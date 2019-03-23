Son Dakika Haberleri: Sabiha Gökçen Havalimanı'na Ulaşım Kolaylaştı

Sabiha Gökçen Havalimanı'na Ulaşım Kolaylaştı

55 dakika önce

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin hizmete girmesiyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan, İstanbul'un Avrupa Yakası ile çevre illere ulaşım daha da kolaylaştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na Ulaşım Kolaylaştı, System.String[]
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin hizmete girmesiyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan, İstanbul'un Avrupa Yakası ile çevre illere ulaşım daha da kolaylaştı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na halen Kuzey Marmara Otoyolu, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu ile ulaşım sağlanabiliyor.

Yolcular, özel araçlarıyla Başakşehir ve civarından Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanarak, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden 55 dakikada Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşabiliyor.

Kadıköy'den TEM Otoyolu'nu kullanarak 35 dakikada havalimanına gelebilen yolcular, Taksim'den yine Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkisini takip ederek 50 dakikada Sabiha Gökçen'e ulaşıyor.

Özellikle Levent, Maslak, Mecidiyeköy ve Beşiktaş'tan gelen yolcular Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Yakası çıkışı istikametinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yoluna girerek, 15 dakikada Sabiha Gökçen Havalimanı'na varabiliyor.


Sabiha Gökçen Havalimanı'na özel araçların dışında İETT otobüsü, taksi, deniz otobüsü ile de ulaşım sağlanabiliyor.

Belediye otobüsleri ile 4.Levent, Bostancı, Kadıköy, Uzunçayır Metrobüs durağı, Pendik YHT, İzmir ve Bursa'ya ulaşım imkanı bulunuyor. Deniz Otobüsü ile Pendik Deniz Otobüsü İskelesi'ne gelindikten sonra belediye otobüslerini kullanarak, havalimanına 15 dakikada ulaşılabiliyor.


AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndaki caminin temel atma töreninde yaptığı açıklamada, "İstanbul gibi burası da artık kabuğuna sığmıyor. Sürekli büyüyor. Bir de bu büyümeye paralel olarak ihtiyaçlarını görüyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Havalimanları için en büyük konu ulaşımdır. Ulaşım ile ilgili metro inşaatımız hemen burada devam ediyor. Metro inşaatı önümüzdeki yıl inşallah tamamlanmış olacak. Böylece havalimanının sadece özel araçlar ile değil, servis ve otobüsler ile değil aynı zamanda raylı sistem ile şehirle entegrasyonunu sağlamış olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:33 Kaynak: AA

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