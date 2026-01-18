Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kar Mücadelesi - Son Dakika
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kar Mücadelesi

Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda Kar Mücadelesi
18.01.2026 20:19
İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş kapasitesi yüzde 15 azaltıldı.

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş kapasitesi yüzde 15 oranında azaltıldı. Karla mücadele ekipleri, pist ve apronları açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kar ve buzla mücadele çalışmalarının 24 saat esasına göre yürütüleceği belirtildi. Açıklamada, havalimanındaki 2 pist, 8 apron, 56 taksiyolu ile araç servis yolları ve park alanlarını kapsayan yaklaşık 3 milyon metrekarelik kaplamalı alanda uçuş emniyetinin sağlanması amacıyla HEAŞ'a bağlı 72 özel donanımlı araç ve 125 kişilik uzman ekibin görev yaptığı ifade edildi. Öte yandan AJet ve Pegasus Havayolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılacak bazı seferlerini iptal etti.

Kaynak: DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı, Hava Durumu, Havacılık, İstanbul, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kar Mücadelesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20:39
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kar Mücadelesi - Son Dakika
