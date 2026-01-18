Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda Kar Mücadelesi

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş kapasitesi yüzde 15 oranında azaltıldı. Karla mücadele ekipleri, pist ve apronları açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kar ve buzla mücadele çalışmalarının 24 saat esasına göre yürütüleceği belirtildi. Açıklamada, havalimanındaki 2 pist, 8 apron, 56 taksiyolu ile araç servis yolları ve park alanlarını kapsayan yaklaşık 3 milyon metrekarelik kaplamalı alanda uçuş emniyetinin sağlanması amacıyla HEAŞ'a bağlı 72 özel donanımlı araç ve 125 kişilik uzman ekibin görev yaptığı ifade edildi. Öte yandan AJet ve Pegasus Havayolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılacak bazı seferlerini iptal etti.