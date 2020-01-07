Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması

6 saat önce

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçağın pistten çıkması nedeniyle THY'nin seferlerinin saat 15.00'e kadar durdurulduğunu bildirdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçağın pistten çıkması nedeniyle THY'nin seferlerinin saat 15.00'e kadar durdurulduğunu bildirdi.

Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistin kapanmasına yol açan olay sebebi ile saat 15.00'e kadar Sabiha Gökçen inişli ve kalkışlı seferlerimiz iptal edilmek zorunda kalınmıştır. Çağrı merkezimizden alternatif sefer planlamalarımız ile ilgili bilgi alabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel hava yolu şirketine ait bir uçağın pistten çıkması nedeniyle ilgili meydanda uçuş operasyonları havacılık otoritesi tarafından ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Yaşanan durum nedeniyle 7 Ocak tarihli Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı seferlerimizde iptaller yaşanmaktadır. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler."

Bu arada THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 6 uçağından 5'i İstanbul Havalimanı, biri ise Ankara'ya yönlendirildi.

İstanbul Havalimanı yönlendirilen uçaklar için hazır

Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkması ve pistin kapatılması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen uçaklar için gerekli tüm hazırlıklar yapıldı. İstanbul Havalimanı'nın yönlendirilen uçaklar için yeterli kapasiteye sahip olduğu öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:26 Kaynak: AA
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