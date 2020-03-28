SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA YURT İÇİ VE YURT DIŞI UÇUŞLAR DURDURULDU - Son Dakika

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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA YURT İÇİ VE YURT DIŞI UÇUŞLAR DURDURULDU
19 dakika önce
Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan karar gereği Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yurt içi ve yurt dışı uçuşlar durduruldu.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan karar gereği Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yurt içi ve yurt dışı uçuşlar durduruldu. Sabiha Gökçen'den son uçak 20.05'te Kayseri'ye gitmek üzere havalandı.
Koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için yeni önlemler alındı. Yurt dışı uçuşlar tamamıyla iptal edilirken yurt içi uçuşlara ise kısıtlama getirilmişti. Alınan kararlar sonrasında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı geçici bir süre uçuşlara kapatıldı. Sabiha Gökçen'den son uçuş Anadolu Jet'in TK 7296 sefer sayılı uçuşuyla Kayseri'ye oldu.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 08:49 Kaynak: DHA
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