Sabri Sarıoğlu'ndan sürpriz karar
6 saat önce
Sabri Sarıoğlu, önceki gün pilot eşi Yağmur Sarıoğlu ve çocuklarıyla birlikte Vadistanbul'daydı.
Sabri Sarıoğlu, önceki gün pilot eşi Yağmur Sarıoğlu ve çocuklarıyla birlikte Vadistanbul'daydı.
Emektar futbolcu, kariyerine eğitmen olarak devam etmek istediğini ve bu alanda çalışmalar yaptığını söyledi. Aile, yemek sonrası AVM'nin oyun alanında vakit geçirdi.
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Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:38
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