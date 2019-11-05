Son Dakika Haberleri: Sabri Sarıoğlu'ndan sürpriz karar
Son Dakika Spor Sabri Sarıoğlu'ndan sürpriz karar

Sabri Sarıoğlu'ndan sürpriz karar

6 saat önce

Sabri Sarıoğlu, önceki gün pilot eşi Yağmur Sarıoğlu ve çocuklarıyla birlikte Vadistanbul'daydı.

Sabri Sarıoğlu'ndan sürpriz karar, System.String[]

Sabri Sarıoğlu, önceki gün pilot eşi Yağmur Sarıoğlu ve çocuklarıyla birlikte Vadistanbul'daydı.


Emektar futbolcu, kariyerine eğitmen olarak devam etmek istediğini ve bu alanda çalışmalar yaptığını söyledi. Aile, yemek sonrası AVM'nin oyun alanında vakit geçirdi.


Galatasaray'ın Real Madrid zaferlerini hatırlıyoruz...

Sabri Sarıoğlu, Pilot, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:38 
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