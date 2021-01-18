Sacramento Kings'te De'Aaron Fox'un 43 sayısı galibiyete yetmedi - Son Dakika

Sacramento Kings'te De'Aaron Fox'un 43 sayısı galibiyete yetmedi

18.01.2021 10:59
Sacramento Kings'te De'Aaron Fox'un 43 sayısı galibiyete yetmedi, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) çekişmeli mücadelede New Orleans Pelicans, Sacramento Kings'i 128-123 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) çekişmeli mücadelede New Orleans Pelicans, Sacramento Kings'i 128-123 mağlup etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) protokolleri gereği Washington Wizards- Cleveland Cavaliers ile Oklahoma City Thunder- Philadelphia 76ers maçlarının ertelendiği NBA'de, 5 maç oynandı.

Batı Konferansı temsilcilerinin çekişmeli mücadelesinde, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings'i 128-123 yenerek sezonun 5. galibiyetini elde etti.

Pelicans'ta Zion Williamson 31 sayı, 6 ribaunt, Brandon Ingram 22 sayı, Eric Bledsoe 21 sayı, 6 ribaunt, Steven Adams ise 12 sayı, 15 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 9. mağlubiyetini alan Kings'te De'Aaron Fox 43 sayıyla kariyer rekoru kırarken, 13 asist, 4'er ribaunt ve top çalma istatistikleri elde etti. Marvin Bagley 26 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken, Buddy Hield ise 18 sayı üretti.

Doncic'in üstün performansı yeterli olmadı

Doğu Konferansı ekibi Chicago Bulls, Dallas Mavericks'i 117-101 mağlup ederek bu sezon 5. kez kazandı.

Bulls'ta Lauri Markkanen 29 sayı, 10 ribaunt, Garrett Temple 21 sayı, Thaddeus Young 15 sayı, Otto Porter 14 sayı, 9 ribauntla galibiyette etkili oldu.

Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 6'da eşitlenen Mavericks'te Luka Doncic 36 sayı, 16 ribaunt, 15 asistle "triple-double" yapmasına rağmen, takımının maçı kazanmasını sağlayamadı. Kristaps Porzingis ise 20 sayı ve 8 ribaunt üretti.

Sonuçlar

Boston Celtics-Newyork Knicks: 75-105

Dallas Mavericks-Chicago Bulls: 101-117

Denver Nuggets- Utah Jazz: 105-109

Sacramento Kings-New Orleans Pelicans: 123-128

Los Angeles Clippers- Indiana Pacers: 129-96

Sacramento Kings, New Orleans, AaRon, Fox, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sacramento Kings'te De'Aaron Fox'un 43 sayısı galibiyete yetmedi - Son Dakika Spor


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