Sadakatsiz'in 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Pişman olan Volkan, Asya'dan af diliyor - Son Dakika

Sadakatsiz'in 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Pişman olan Volkan, Asya'dan af diliyor

11.02.2021 07:49
Sadakatsiz'in 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Pişman olan Volkan, Asya'dan af diliyor, System.String[]

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz'in 18. bölüm fragmanı yayınlandı. İhanetinden dolayı pişman olan Volkan, eski eşinin evine gelip geri dönmek istediğini söylüyor. Asya'nın yaşadıklarından sonra Volkan'a ne cevap vereceği merak konusu oldu.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz 10 Şubat Çarşamba akşamı 17. bölümüyle ekrana geldi. Heyecanlı anların yaşadığı bölümün sonunda yeni bölümden ilk fragman da yayınlandı.

VOLKAN VE ASYA YAKINLAŞIYOR

Sadakatsiz'in 17 Şubat'ta ekrana gelecek olan 18. yeni bölümünde garip duygular içine giren Volkan, Asya'nın evine geliyor. Yaşanan tüm olaylara rağmen Asya'dan kopamayan Volkan beklenmedik bir hamle yaparak gözyaşları içinde Derin'le evlendiğinden dolayı pişman olduğunu söylüyor. Bununla da yetinmeyen Volkan, Asya'yı öpmeye yelteniyor. Asya'nın Volkan'ın bu davranışlarına nasıl tepkiler vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Sadakatsiz'in 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Pişman olan Volkan, Asya'dan af diliyor

DERİN, ALİ'YLE TARTIŞTI

Sadakatsiz son bölümde Derin, Ali için çaba göstermeyi sürdürürken dengeleri bir kez daha değiştiren bir gelişme yaşandı. Son zamanlarda sinirleri çok bozuk olan Derin, tüm hırsını Ali'den çıkardı. Ali'ye karşı bir anda tavrı değişen Derin, onunla tartışmaya başladı. Sesler yükselince Volkan duruma el attı. Ancak Volkan'ın gelişi bu defa çok sert oldu.

Sadakatsiz'in 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Pişman olan Volkan, Asya'dan af diliyor

VOLKAN, ALİ'YE TOKAT ATTI

Derin'le tartışan Ali'nin "Annemi aldattığın için bunlar oldu" sözleri üzerine çılgına dönen Volkan, oğluna tokat attı. Ali ise gözyaşları içinde annesi Asya'yı ağlayarak kendisini almasını istedi. Volkan ve Derin'in evine gelen Asya, oğluna kavuştu.

Sadakatsiz'in 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Pişman olan Volkan, Asya'dan af diliyor
Sadakatsiz'in 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Pişman olan Volkan, Asya'dan af diliyor
Sadakatsiz'in 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Pişman olan Volkan, Asya'dan af diliyor

Caner Cindoruk, Melis Sezen, Cansu Dere, Asya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sadakatsiz'in 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Pişman olan Volkan, Asya'dan af diliyor - Son Dakika Magazin


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