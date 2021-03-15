Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk'un babası hakkında şaşırtan gerçek!
15.03.2021 12:56
Canse Dere ve Melis Sezen ile birlikte Sadakatsiz dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Caner Cindoruk'un babası hakkında şaşırtan gerçek gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
Sadakatsiz dizisinde Volkan karakterini canlandıran Caner Cindoruk'un babası hakkında ortaya çıkan gerçek sevenlerini şaşırttı.& ;
'TERLİK SATTIĞI ORTAYA ÇIKTI'
Orhan Kemal
Öykü Yarışması'nı kazanan baba Zafer Doruk
'un yıllar önce terlik sattığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Caner Cindoruk'un ise babasına destek olmak için yanında çalıştığı yıllar sonra anlatıldı. Zafer Doruk, ardından okul kütüphanesinde görev aldı.
Adanalı eski gazeteci Ismet Ramazan Selçuk
, Caner Cindoruk'un babası Zafer Doruk'un hakkındaki gerçeği "Geçmiş zaman olur ki" yazısıyla böyle anlattı.& ;
İşte o yazı:
"Yıl 1995… Hürriyet
'ten ayrılan bir grup muhabir olarak haftalık Güney Medya Gazetesi'ni kurmuştuk… Pazartesi günleri yayınlanan gazete, daha ilk sayısından itibaren "ses" getiren "atlatma" haberleriyle dikkat çekmeyi başardı. Abartmıyorum diğer gazetelerde çalışanlar Güney Medya'nın "takipçisi", okurlarımız da "tiryakisi" olmuştu. Mesleklerinde uzman geniş "yazar" kadrosu da (Büyük fotoğrafta görüldüğü üzere) kaleme aldıkları konularla Güney Medya'ya ayrı bir lezzet katıyordu.
CANER CİNDORUK, TERLİK SATAN BABASINA YARDIM ETMİŞ
Bu girişten sonra geleyim esas konuya… Çukurova
Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen "Orhan Kemal Öykü Yarışması"nı o dönem adı henüz ülke genelinde duyulmayan Zafer Doruk kazanmıştı. İstihbaratı aldım, Öykü Yazarı Zafer Doruk'u buldum. Büyük Sürmeli Oteli önündeki kaldırımda "terlik" satıyordu. Fotoğrafladım, bilgileri toparladım. Bu arada yanında 14-15 yaşlarında kara yağız, yakışıklı bir "delikanlı" vardı. Haberin esas kahramanı "ödüllü öykü yazarı" olduğu için "Yeğenim müsaade edersen terliklerin önünde Zafer Doruk'un fotoğrafını çekeyim" dedim. O da anlayışla karşıladı, kenara geçiverdi. Sonra öğrendim ki, o çocuk Zafer Doruk'un oğluymuş, babasına destek olmak için oradaymış.
Neyse; "İşportacı Yazar" başlığıyla hazırladığım haber geniş yankı uyandırdı. Yaygın basındaki muhabirler takibini yaptı, konuyu Türkiye
geneline taşıdı. Özel Gönen Okulları sahibi (2000 yılında el değiştirdi, Özel Başkent Üniversitesi bünyesine katıldı) Nevzat Sıkık (rahmetli) Güney Medya'nın iyi okuruydu. Hatta bir gün okula röportaja gittiğimde övgüyle bahsetti, "Güney Medya işyerinde okunmaz, bu nedenle eve götürüyorum" demişti. (Zaten eve girebilen gazete her zaman başarılı olmuştur)
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