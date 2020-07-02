Saddam'ın damadı serbest bırakıldı - Son Dakika

Irak'ın devrik rejimi Saddam Hüseyin'in damadı serbest bırakıldı.
Irak İnsan Hakları Komiserliği kaynakları, 2003 yılında ABD tarafından devrilen Saddam Hüseyin küçük kızı Hala'nın eşi teğmen Cemal Mustafa Abdullah el-Sultan'ın mahkumiyetini tamamlaması üzerine serbest bırakıldığını bildirdi. Saddam rejimi döneminde Kabileler ve Aşiretler Dosyasından sorumlu olan el-Sultan 20 Nisan 2003 tarihinde yakalanmıştı.
Irak'ta geçtiğimiz günlerde Saddam'ın Cumhuriyet Muhafızları Komutanı Velid Hamid Tevfik el-Tikriti de serbest bırakılmıştı. - ERBİL