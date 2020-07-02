Saddam'ın damadı serbest bırakıldı - Son Dakika

Irak İnsan Hakları Komiserliği kaynakları, 2003 yılında ABD tarafından devrilen Saddam Hüseyin küçük kızı Hala'nın eşi teğmen Cemal Mustafa Abdullah el-Sultan'ın mahkumiyetini tamamlaması üzerine serbest bırakıldığını bildirdi. Saddam rejimi döneminde Kabileler ve Aşiretler Dosyasından sorumlu olan el-Sultan 20 Nisan 2003 tarihinde yakalanmıştı.

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