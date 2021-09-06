SADİ KADDAFİ ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A GELDİ - Son Dakika

ARAP Baharı ile devrilen Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin hapiste olan oğlu Sadi Kaddafi'nin serbest bırakılmasının ardından özel uçakla İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Libya'da serbest bırakılan Sadi Kaddafi'yi taşıyan özel uçak gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Kaddafi, 2011 yılında NATO'nun desteklediği ayaklanma sırasında Nijer'e kaçmış ancak 2014 yılında Libya'ya iade edilmiş ve o tarihten beri de Trablus'ta hapiste tutulmuştu.