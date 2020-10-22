Sadıkoğlu TOBB Dayanıklı Tüketim Malları Meclisinde konuştu - Son Dakika

Sadıkoğlu TOBB Dayanıklı Tüketim Malları Meclisinde konuştu

22.10.2020 17:02
Sadıkoğlu TOBB Dayanıklı Tüketim Malları Meclisinde konuştu, System.String[]

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TOBB Türkiye Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi toplantısına başkanlık yaptı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TOBB Türkiye Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi toplantısına başkanlık yaptı.

Video konferans yoluyla yapılan toplantıda konuşan Başkan Sadıkoğlu, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi devam ediyor. Süreç çok dinamik, her gün yeni problemler karşımıza çıkıyor. Bizler de TOBB olarak tüm Bakanlıklara tek tek sıkıntıları ve çözüm önerilerimizi Sayın Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun önderliğinde anlatıyoruz. Bu ay gündemimizde çevre konuları vardı. Özellikle Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) konusunda sektörler özelinde toplantılarımıza devam ettik. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Mehmet Emin Birpınar ile neredeyse her hafta görüşüyoruz. Çoğu konuyu çözüme kavuşturduk. Birkaç konumuz kaldı. İnşallah onları da en kısa zamanda çözeceğiz. Geçen hafta da TOBB olarak Çevre Ajansının Kurulması Kanun teklifi ile ilgili olarak Çevre Komisyonuna katıldık. Taslak Kanun Teklifine dair görüşlerimizi Komisyona ilettik. Meclisimizin de hassasiyetle üzerinde durduğu ÇED ile ilgili maddelerde de olumlu sonuçlar aldık. Yine TOBB olarak Meclislerimizden gelen talepleri göz önünde bulundurarak Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ilgili çalışma grubu kurduk. Sektör Meclisleri içerisinde en aktif Meclislerden biri olan Meclisimizin çalışma grubuna da çok değerli katkılar sağlayacağımdan en ufak bir şüphem yok" dedi.

Kısa çalışma ödeneği uygulamasının uzatılması talebi

TOBB'un takibini yaptığı konular hakkında da bilgiler veren Başkan Sadıkoğlu, "Takip ettiğimiz birçok konu var. Bunları da sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum. Vergi-SGK ödemeleri için vadelendirme imkanı getirilmesini takip ediyoruz ki Meclis gündemine de bu hafta geleceğini öngörüyoruz. Kısa çalışma ödeneği uygulamasının Haziran 2021'e uzatılmasını takip ediyoruz, bu talebimiz de Meclis komisyonunda görüşülüyor. Firmalarımız üzerindeki YEKDEM başta olmak üzere enerji maliyetlerini azaltacak tedbirleri takip ediyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Sadıkoğlu TOBB Dayanıklı Tüketim Malları Meclisinde konuştu

Yönetim Kurulu, Türkiye, Ticaret, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sadıkoğlu TOBB Dayanıklı Tüketim Malları Meclisinde konuştu - Son Dakika Ekonomi

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