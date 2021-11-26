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Sadist amca gözaltında! Yeğeninin elinizi ve yüzünü sıcak kaşıkla yakmış! - Son Dakika

Sadist amca gözaltında! Yeğeninin elinizi ve yüzünü sıcak kaşıkla yakmış!

26.11.2021 09:31
Sadist amca gözaltında! Yeğeninin elinizi ve yüzünü sıcak kaşıkla yakmış!

Manisa'da 10 yaşındaki çocuğun el ve yanaklarındaki yanıkları gören okul müdürü durumu ekiplere bildirdi. Hastaneye götürülen çocuğun el, yanak ve ayaklarını kızgın yemek kaşığı değdirerek yaktığı iddia edilen amca gözaltına alındı.

Muradiye Mahallesi Ayser Kani İlkokulunun müdürü, öğrenci Ö.K'nin (10), el ve yüzündeki yanıkları fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine okula 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

EVE GEÇ GİTTİĞİ İÇİN YAKMIŞ

Ö.K'nin ifadesinde, eve geç gittiği için amcasının çakmakla ısıttığı yemek kaşığını değdirerek elleri, yanakları ve ayaklarını yaktığını söylediği belirtildi.

GÖZALTINDA

Manisa Şehir Hastanesine götürülen Ö.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, amca E.K'yi gözaltına aldı.

Sadist amca gözaltında! Yeğeninin elinizi ve yüzünü sıcak kaşıkla yakmış!

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Sadist amca gözaltında! Yeğeninin elinizi ve yüzünü sıcak kaşıkla yakmış! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sadist amca gözaltında! Yeğeninin elinizi ve yüzünü sıcak kaşıkla yakmış! - Son Dakika
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