'Şadok', görenleri şaşırtıyor

Osmaniye'de bir vatandaşın evinin kenarında yetiştirdiği greyfurta benzeyen 1 kilo 650 gram ağırlığındaki 'şadok' (ağaç kavunu), ilk kez görenleri şaşırtıyor.

Esenevler Mahallesi'nde oturan İsmail Güner (89), yaklaşık 8 yıl önce Mersin'den getirdiği 'şadok' narenciye fidesini bahçesinde iki noktaya dikti. 3 yıldır meyve veren ağacından 5-6 adet meyve alan Güner, Çukurova bölgesinde çok yaygın olmayan ağaçta yetişen ürünü görünlerin büyüklüğü nedeniyle şaşırdığını belirtti. Şadoku koparmak isteyenlere 'zehirli' diyerek engel olmaya çalışan Güner, Bu yıl iki tane meyve verdi. İlk kopardığımı bakkalda tarttırdım 1 kilo 750 gram gelmişti. Şu an ağaçta bulunan da öncekinden yaklaşık 100 gram eksiktir. Koparıp sevdiğim insanlara hediye ediyorum dedi.