Sadri Varol, Balıkesir'in Usta Fotoğrafçısı Hayatını Kaybetti

29.01.2026 11:19
90 yaşında hayatını kaybeden Sadri Varol, Balıkesir'de fotoğrafçılığa damga vurmuştu.

Balıkesir'de fotoğrafçılık denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan Sadri Varol 90 yaşında haytanı kaybetti. Uzun yıllar boyunca mesleğini Balıkesir'de sürdüren Varol, hem esnaf camiasında hem de kent halkı arasında sevilen ve saygı duyulan bir isimdi.

Fotoğrafçılık mesleğine genç yaşlarda adım atan Sadri Varol, uzun süredir tedavi olduğu amasız hastalığa yenildi. Usta fotoğraf sanatçısı Sadri Varol, Balıkesir'de fotoğrafçılığın gelişmesine katkı sunarken, bir ara ulusal basının önde gelen gazetelerine muhabir olarak imza attı.

Varol Balıkesir'in hafızasına iz bırakan çalışmalara imza attı. Düğünlerden özel günlere, resmi çekimlerden aile albümlerine kadar sayısız anıyı ölümsüzleştiren Varol, mesleğini titizlik ve özveriyle icra etmesiyle tanınıyordu. Merhum Sadri Varol'un cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Balıkesir Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının Başçeşme kabristanında toprağa verilecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesir, Yerel, Son Dakika

