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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 5 dakika ayrıntısı! Zanlı Kadir Yasak ne dedi? - Son Dakika

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 5 dakika ayrıntısı! Zanlı Kadir Yasak ne dedi?

07.02.2022 14:57

Bakırköy Adliyesine gönderilen Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin şüphelilerinin, ilk ifade ve sözlü beyanlarında olayla ilgili detayları da anlattıkları öğrenildi. Kadir Yasak'ın emniyet ifadesinde, restorana Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldürmek için gitmediğini, iki tarafın da aracı olduğu 65 bin liralık bir borç konusu olduğunu söylediği öne sürüldü.

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaşlı eski yönetici Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak gecesi, tartışma yaşadığı kişiler tarafından silahla vurularak öldürüldü. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada baş şüpheli olarak gösterilen isimlerden Kadir Yasak'ın ifadesi ortaya çıktı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİLER

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 16 kişi Bakırköy Adliyesi'ne getirildi. Gözaltında olan 16 şüpheli tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Kovid-19 testi pozitif çıkan 1 şüphelinin ise karantinaya alındığı öğrenildi.

MEKANA 65 BİN TL'LİK BORCU KONUŞMAYA GİTMİŞLER

Bakırköy Adliyesine gönderilen şüphelilerin, ilk ifade ve sözlü beyanlarında olayla ilgili detayları da anlattıkları öğrenildi. Kadir Yasak'ın emniyet ifadesinde, restorana Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldürmek için gitmediğini, iki tarafın da aracı olduğu 65 bin liralık bir borç konusu olduğunu söylediği öne sürüldü.

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde baş şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Bize 'Beş dakika bekleyin' dedi. Bu tavrından ötürü öfkelendik
Şafak Mahmutyazıcıoğlu

"5 DAKİKA BEKLEYİN DEYİNCE ÖFKELENDİK"

Sözcü'de yer alan habere göre, cinayette baş şüpheli olarak gösterilen Yasak kardeşler ifadelerinde "İçeriye girdik; aracı olduğumuz konuyla ilgili konuşmak istediğimizi söyledik. Bize 'Beş dakika bekleyin' dedi. Zaten 5 dakika konuşacaktık. Bu tavrından ötürü öfkelendik. Yanımıza gelince de tartışma yaşandı" dedi.

KADİR YASAK: ÖLDÜRME KASTIM YOKTU

Cinayet silahını kullandığı iddia edilen ve 7 el ateş eden Kadir Yasak'ın "Konuşma sırasında hakaret ve küfürleşme yaşandı. Kendimi kaybettim. Bacağına ateş ettim. Öldürme kastım yoktu" dediği öne sürüldü.

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Son Dakika Güncel Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 5 dakika ayrıntısı! Zanlı Kadir Yasak ne dedi? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 5 dakika ayrıntısı! Zanlı Kadir Yasak ne dedi? - Son Dakika
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