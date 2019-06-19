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Şafak vakti helikopter destekli narkotik operasyonu: 35 gözaltı

1 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Esenler'de 40 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Esenler'de 40 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan adreslerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 35 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 05.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Esenler Nene Hatun Mahallesinde önceden belirlenen adreslere kapılar koçbaşı ve levye yardımıyla kırılarak girildi. Özel harekat polislerinin operasyon yapılan sokaklarda güvenlik önlemi alındığı görüldü.
35 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Esenler'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, olayla ilgili 35 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
(Selim Bayraktar/İHA)
Şafak vakti helikopter destekli narkotik operasyonu: 35 gözaltı
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:01 Kaynak: İHA
İstanbul, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Güncel
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