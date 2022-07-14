Safari cipi uçuruma yuvarlandı; 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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Safari cipi uçuruma yuvarlandı; 2 ölü, 8 yaralı

14.07.2022 15:39
Safari cipi uçuruma yuvarlandı; 2 ölü, 8 yaralı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde turist taşıyan safari cip uçuruma yuvarlandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde turist taşıyan safari cip uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü M.D. ile 1 turist hayatını kaybetti, 8 turist yaralandı.

Oymapınar bölgesine safari düzenleyen bir tur firmasına ait M.D. idaresindeki 07 NZP 12 plakalı cip, saat 12.00 sıralarında sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı. 300 metre yuvarlanan cipin sürücüsü M.D. olay yerinde yaşamını yitirdi, 5'i Türk, 9 turist yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Turistlerden biri de hastanede hayatını kaybetti.Ölen turistin kimliğinin belirlenmeye çalışıldığı belirtildi.


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Turist akının yaşandığı o ilçede vatandaşlar boğulma riskine karşı uyarılıyor Turist akının yaşandığı o ilçede vatandaşlar boğulma riskine karşı uyarılıyor Son dakika haberleri | SAFARİ CİPİ UÇURUMDAN YUVARLANDI: 2 ÖLÜ, 8 YARALI Son dakika haberleri | SAFARİ CİPİ UÇURUMDAN YUVARLANDI: 2 ÖLÜ, 8 YARALI
Kaynak: DHA

Oymapınar, Manavgat, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Safari cipi uçuruma yuvarlandı; 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Safari cipi uçuruma yuvarlandı; 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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