Oymapınar bölgesine safari düzenleyen bir tur firmasına ait M.D. idaresindeki 07 NZP 12 plakalı cip, saat 12.00 sıralarında sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı. 300 metre yuvarlanan cipin sürücüsü M.D. olay yerinde yaşamını yitirdi, 5'i Türk, 9 turist yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Turistlerden biri de hastanede hayatını kaybetti.Ölen turistin kimliğinin belirlenmeye çalışıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Oymapınar, Manavgat, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Safari cipi uçuruma yuvarlandı; 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

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