Manavgat'ın Oymapınar bölgesine safari düzenleyen bir tur firmasına ait M.D. idaresindeki 07 NZP 12 plakalı cip, Manavgat Barajı'na doğru giderken, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Yaklaşık 300 metre aşağıya yuvarlanan cipin şoförü M.D. olay yerinde yaşamını yitirdi, araçta bulunan turistlerden biri de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada 8 turist ise yaralandı. Araçta şoför hariç 5'i Türk 9 turistin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Oymapınar, Manavgat, Tragger, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | SAFARİ CİPİ UÇURUMDAN YUVARLANDI: 2 ÖLÜ, 8 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.