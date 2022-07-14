Son dakika haberleri | SAFARİ CİPİ UÇURUMDAN YUVARLANDI: 2 ÖLÜ, 8 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberleri | SAFARİ CİPİ UÇURUMDAN YUVARLANDI: 2 ÖLÜ, 8 YARALI

14.07.2022 15:34

Edinilen son dakika haberine göre ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde turist taşıyan safari cipinin uçurumdan yuvarlandığı kazada araç sürücüsü ile bir turist yaşamını yitirdi, 8 turist yaralandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde turist taşıyan safari cipinin uçurumdan yuvarlandığı kazada araç sürücüsü ile bir turist yaşamını yitirdi, 8 turist yaralandı.

Manavgat'ın Oymapınar bölgesine safari düzenleyen bir tur firmasına ait M.D. idaresindeki 07 NZP 12 plakalı cip, Manavgat Barajı'na doğru giderken, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Yaklaşık 300 metre aşağıya yuvarlanan cipin şoförü M.D. olay yerinde yaşamını yitirdi, araçta bulunan turistlerden biri de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada 8 turist ise yaralandı. Araçta şoför hariç 5'i Türk 9 turistin bulunduğu öğrenildi.

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Safari cipi uçuruma yuvarlandı; 2 ölü, 8 yaralı Safari cipi uçuruma yuvarlandı; 2 ölü, 8 yaralı Antalya'da safari cipi uçuruma devrildi, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı Antalya'da safari cipi uçuruma devrildi, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Oymapınar, Manavgat, Tragger, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | SAFARİ CİPİ UÇURUMDAN YUVARLANDI: 2 ÖLÜ, 8 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | SAFARİ CİPİ UÇURUMDAN YUVARLANDI: 2 ÖLÜ, 8 YARALI - Son Dakika
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