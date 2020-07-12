Safiye Soyman 30. sanat yılının ilk konserini Bodrum'da verdi - Son Dakika

Safiye Soyman 30. sanat yılının ilk konserini Bodrum'da verdi

Türk sanat müziğinin sevilen seslerinden Safiye Soyman, hayat arkadaşı Faik Öztürk ile birlikte 30'cu sanat yılı konserini Bodrum'da verdi.

Türk sanat müziğinin sevilen seslerinden Safiye Soyman, hayat arkadaşı Faik Öztürk ile birlikte 30'cu sanat yılı konserini Bodrum'da verdi.

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Koronavirüs nedeniyle yaklaşık dört ay sonra ilk kez sahneye çıktığını söyleyen Soyman, "Çok heyecanlıyım. Sanki ilk defa sahneye çıkıyorum. Sizleri çok özledim ve biliyorum biliyorum ki sizlerde eğlenmeyi çok özlediniz. İnşallah bu kötü günleri de geride bırakacağız" dedi.


Taç detaylı ışıltılı bir kıyafet tercih ettiği konserinin ilk bölümünde 30. Sanat Yılı Özel Albümü'nde yer alan şarkıları peş peşe seslendirerek dinleyicilerine çok özel bir sürpriz de yapan Soyman, "Albümdeki her şarkıyı burada, Azka Otel'de kliplendirdik. Beni cesaretlendiren ve bana güç veren Bülent Kaya'ya bir kez de sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum' sözleri ile yeni albümünün arşiv niteliği taşıyacak bir eser olacağını dile getirdi.


Safiye Soyman "20 yıldır koronavirüs ile aynı evde yaşıyormuşum" dedi.


Konserin ikinci yarısına tulum, maske-eldiven ve steteskop kombini ile hayat arkadaşı Safiye Soyman'ın sahnesine konuk olan Faik Öztürk, zor bir süreçten geçtiklerini dile getirerek "Ne kadar ciddi bir hastalık ile mücadele ettiğimizi ve tedbirleri bir an olsun elden bırakmamamız gerektiğini belirtmek istediğim için maskemi, eldivenimi ve tulumumu giydim. Lütfen sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına azami ölçüde dikkat edelim" dedi.


Elinde tuttuğu steteskop ile hayat arkadaşı Safiye Soyman'ın ateşini ölçen Öztürk, " Safiye Hanımın ateşi 36'5 derece ama itiraf edeceğim çok vitaminsizsin Safiyeceğim" diyerek konser alanında ki herkesi güldürdü. Buna karşın Öztürk'ün tulumunu diline dolayan Soyman ise "Meğerse ben yirmi yıldır Korona virüs ile aynı evde yaşıyormuşum" sözleriyle hayat arkadaşına esprili bir şekilde takıldı.


Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan ünlü çift, muhteşem performanslarının yanı sıra samimi ve neşeli halleriyle hayranlarından bol bol alkış aldı. Öte yandan Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ü dinlemeye gelenler arasında Sedafhan Oğuz ve Hüsniye Kaya'da yer aldı. - MUĞLA

Safiye Soyman, Koronavirüs, Faik Öztürk, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 14:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Safiye Soyman 30. sanat yılının ilk konserini Bodrum'da verdi - Son Dakika Magazin
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