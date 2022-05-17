Safra kesesinden 1250 tane taş çıkarıldı! Hiçbir şikayeti olmayan hasta doktorları şaşırttı - Son Dakika
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Safra kesesinden 1250 tane taş çıkarıldı! Hiçbir şikayeti olmayan hasta doktorları şaşırttı

17.05.2022 09:58

Zonguldak'ta ameliyat edilen 47 yaşındaki Nermin A.'nın safra kesesinden çıkan 1250 tane taş doktorları şaşırttı. Ameliyatı yapan Dr. İlhan Taşdöven bu kadar çok taşla karşılaşmadığını belirterek, "Ameliyatta safra kesesini çıkarttıktan sonra içinde 1250 taş tespit ettik. Bu kadar fazla taşla karşılaşmıyoruz ameliyatlarımızda. 2-3 santimi bulan taşlarla karşılaştık ama sayı olarak bu kadar fazla taşı olan ve şikayet yaratmayan hastalarla karşılaşmadık" dedi.

Zonguldak'ta şikayetler üzerine tedavi edilip ameliyata alınan 47 yaşındaki Nermin A.'nın safra kesesinden 1250 adet taş çıktı. Ameliyatı yapan doktor böyle bir şeyle karşılaşmadığını söyleyerek hastanın şimdiye kadar şikayette bulunmamasının da ilginç olduğunu ifade etti.

"15 YILDIR BU KADAR FAZLA TAŞ GÖRMEDİM"

ZBEÜ Genel Cerrahi Polikliniğine mide şişkinliği şikayetiyle başvuran 47 yaşındaki Neriman A.'nın muayenesinde safra kesesinde taş olduğu tespit edildi. Dr. İlhan Taşdöven ve ameliyat ekibi, Nermin A.'nın safra kesesinden çıkan taş miktarını görünce şaşkına döndü. Nermin A.'nın safra kesesinden 1250 taş çıkarıldı. Dr. Taşdöven taşlarla kendi ismini yazdı. İlk defa bu kadar taşla karşılaştığını söyleyen Dr. Taşdöven, "Ben yaklaşık 15 yıldır bu işin içindeyim, bu kadar çok fazla sayıda safra kesesi taşıyla karşılaşmadım. Tek bir kese içinde bu kadar taşın olması ve taşa rağmen hastanın şikayeti olmaması ilginçti" dedi.

"BU KADAR FAZLA TAŞLA KARŞILAŞMIYORUZ"

Bu kadar fazla taşla karşılaşmadıklarını belirten Taşdöven, "Ameliyatta safra kesesini çıkarttıktan sonra içinde 1250 taş tespit ettik. Bu kadar fazla taşla karşılaşmıyoruz ameliyatlarımızda. 2-3 santimi bulan taşlarla karşılaştık ama sayı olarak bu kadar fazla taşı olan ve şikayet yaratmayan hastalarla karşılaşmadık" diye konuştu.

HAYATİ TEHLİKE YARATABİLİR

Basit olarak görülen mide rahatsızlıklarının safra kesesi hastalıklarıyla karışabildiğine değinen Taşdöven, safra kesesi taşlarının hayati tehlikeye neden olabileceğini söyleyerek şöyle konuştu: "Bu tür taşlar hastalarda sarılığa neden olabilir. Safra kanalını tıkayıp safra kesesinde iltihaba, tedavi edilmezse delinmesine kadar hatta hayati tehlike yaratacak durumlara neden olabilir. Bu tür taşlar kanserleşmeye de neden olabildiği için en kısa sürede çözüme kavuşturulmalı."

İSMİNİ YAZDI

Nadiren böyle ameliyatlar yaşayan Dr. İlhan Taşdöven, safra kesesinden çıkan taşlarla ismini yazdı.

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Genel Cerrahi, Zonguldak, Ameliyat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Safra kesesinden 1250 tane taş çıkarıldı! Hiçbir şikayeti olmayan hasta doktorları şaşırttı - Son Dakika


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