"Mucize bitki" tarlaları Safranbolu'nun yeni turizm destinasyonu oldu - Son Dakika

"Mucize bitki" tarlaları Safranbolu'nun yeni turizm destinasyonu oldu

13.11.2020 11:13

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan ve ilçeye adını veren safran tarlaları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan ve ilçeye adını veren safran tarlaları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Uğruna savaşların yapıldığı bilinen, 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip, Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan safran, Türkiye'deki çeşidi İran, İspanya, Hindistan, Yunanistan gibi bazı ülkelerde üretilene göre sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösterdiği için 2014'te yapılan çalışmalar sonunda dünyada tescili sağlanarak "milli bitki" unvanını aldı.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen ve kilogramı 40 bin liradan alıcı bulduğu için "dünyanın en pahalı bitkisi" olarak da adından söz ettiren safrandan bu yıl 24 kilogram hasat bekleniyor.

Safranbolu turizminin yeni destinasyonu haline gelen safran tarlaları, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

İlçede 7 köyde 20 çiftçi tarafından 40 dekar alanda ağustos ayında soğanlarını dikilen, ekim ve kasım aylarında hasat edilen safran, ilçe ekonomisine de katkı sağlıyor.

"Kentin turizm potansiyelini artırmak için çalışıyoruz"

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine, Karabük ve ilçelerinde turizm potansiyelini artırmak için çalıştıklarını söyledi.

Safranbolu'nun kültür mirasını korumasındaki üstün başarısından dolayı Türkiye'deki pek çok şehre örnek teşkil ettiğini belirten Gürel, gelecek nesillere bu mirasın aktarılması gerektiğini söyledi.

Gürel, Safranbolu'nun Türkiye'nin en gözde kültür turizmi mekanlarından biri olduğuna işaret ederek, ilçenin tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıktığını anlattı.

İlçeye ismini veren safranın, Safranbolu turizmi için önemine değinen Gürel, "Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist hasat zamanı safran tarlalarını görmeye geliyor. Bu durum bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Turizm çeşitliliği açısından safran tarlaları yeni bir destinasyon oluyor." dedi.

"Safran üretimi turizme büyük katkı sağlamaya başladı"

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de Safranbolu'nun ismini safrandan aldığını söyledi.

Safranın dünyanın en pahalı bitkisi olduğunu belirten Köse, yıllar önce bölgede safranın yoğun şekilde yetiştirildiğini kaydetti.

Köse, yıllar içinde safran yetiştiriciliğinin neredeyse yok olmaya yüz tuttuğunu ifade ederek, "4-5 sene önce içinde bulunduğumuz tarlanın sahibi safran üreticisi İsmail Yılmaz Bey'in girişimleriyle safran yeniden üretilmeye başlandı. Safranın faydaları saymakla bitmiyor. Safran, kullanım alanı çok geniş bir bitki. Tıp alanında, ilaç, boya ve gıda sektöründe kullanılıyor." diye konuştu.

Safran üretiminin turizme büyük katkı sağlamaya başladığına işaret eden Köse, şöyle devam etti:

"Her geçen yıl safran tarlalarına gelen turist sayısında ciddi bir artış var. Avrupalı turistin safran için buraya geldiğini öğrendim. Safranbolu'daki turizmin kalitesinin yükselmesi için bu çok umut verici. Turizmin durağanlaşmaya başladığı bir dönemde safran hasadı sayesinde hareketlilik sağlanacağını bilmek umut verici. Safran yetiştiriciliği konusunda gençlerin de desteklenmesini istiyorum. Safranın en çok yetişmesi gereken yer Safranbolu. En kaliteli safran burada yetişiyor. Safran yetiştiriciliğinin artması, desteklenmesi ve Safranbolu'ya yakışır bir şekilde yapılmasını turizme de katkısını düşünerek sağlamak gerekiyor."

Köse, belediye olarak bir karış toprak ekenin yanında olduklarını sözlerine ekledi.

Mucize bitki tarlaları Safranbolu'nun yeni turizm destinasyonu oldu
Mucize bitki tarlaları Safranbolu'nun yeni turizm destinasyonu oldu
Mucize bitki tarlaları Safranbolu'nun yeni turizm destinasyonu oldu
Mucize bitki tarlaları Safranbolu'nun yeni turizm destinasyonu oldu

Safranbolu, Turizm, Bitki, İlaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Mucize bitki' tarlaları Safranbolu'nun yeni turizm destinasyonu oldu - Son Dakika


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