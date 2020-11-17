Safranbolu Belediyesinden asfalt çalışması - Son Dakika

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yol yapım çalışmaları kapsamında sıcak asfalt kaplama çalışmaları sürüyor.

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Şantiye amirliği ekipleri kendi ürettikleri 24 bin 63 ton sıcak asfaltı Safranbolu yollarına serdi.

Atatürk Mahallesi Kaya Erdem Caddesi'nde çalışmalarına devam eden ekipler, kentin çeşitli yerlerinde, ara sokaklar ve ana arter üzerinde yapılan sıcak asfalt kaplama çalışmaları sonrası ulaşımın daha rahat ve konforlu hale getirilmesi için çalışıyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, Safranboluluları hem güvenli hem de konforlu sürüşün keyfine varacakları yenilenen yollarla buluşturduklarını söyledi.

Kenti daha modern bir görünüme kavuşturduklarını belirten Köse, "Kendi şantiyemizde üretimini yaptığımız 24 bin 63 ton sıcak asfaltı kentin çeşitli yerlerinde bulunan yollara seriyoruz. Vatandaşımızın kentte her alanda konforlu hizmet alabilmelerini sağlamak için çalışıyoruz. Bu kapsamda havanın yağışsız gitmesini fırsata çevirerek asfalt serme çalışmalarımıza hız verdik." dedi.