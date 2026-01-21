Safranbolu\'da İlginç Yangın Müdahalesi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir iş makinesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken vatandaşların karla yangına müdahale etmeye çalışması ilginç görüntülere sahne oldu.

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında park halinde bulunan bir iş makinesinin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiyeye ekiplerine bildirirken bir yandan da kartopu ve kürekle kar atarak yangını söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle iş makinesinde maddi hasar oluştu. - KARABÜK