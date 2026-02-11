Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 karacanın karda yürümesi kayıt altına alındı.
İlçedeki bir tarlada yürüyen 2 karacayı fark eden vahşi yaşam fotoğrafçısı Ömer Faruk Korkmaz, o anları fotoğraf makinesiyle kaydetti.
Görüntülerde, 2 karacanın karlı tarlada yürümesi ve etraflarına bakınmaları yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Safranbolu'da Karacalar Karda Yürüdü - Son Dakika
