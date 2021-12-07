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Safranbolu'da turistik tesislerde "Hijyende Mükemmellik Programı" uygulanacak - Son Dakika

Safranbolu'da turistik tesislerde "Hijyende Mükemmellik Programı" uygulanacak

07.12.2021 11:40
Safranbolu'da turistik tesislerde "Hijyende Mükemmellik Programı" uygulanacak

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediye, turistik tesislerdeki hizmetin kalitesini artırmak için Eczacıbaşı Profesyonel ile "Hijyende Mükemmellik Programı" protokolünü imzaladı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediye, turistik tesislerdeki hizmetin kalitesini artırmak için Eczacıbaşı Profesyonel ile "Hijyende Mükemmellik Programı" protokolünü imzaladı.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konak gibi tarihi değerlere sahip olan, yılda 1 milyon 300 bin yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Safranbolu'da belediye, turiste verilen hizmetin kalitesini artırmak için çalışma başlattı.

Ev dışı kanallara yönelik tüketim ürünleri ve hizmetleri sunan Eczacıbaşı Profesyonel ile yürütülen çalışma kapsamında, ilçede faaliyet gösteren otel, restoran ve gıda üretim tesisleri belgelendirilecek.

Leyla Dizdar Kültür Merkezi'ndeki iş birliği protokolü imza töreninde konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, özellikle tarihi çarşı bölgesinde hem konaklama hem de restoranlarda hijyenle ilgili sorunlar yaşadıklarını, buna çözüm için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"Mor Bayrak" sertifikası adı altında bir çalışma daha yaptıklarını, "Hijyende Mükemmellik Programı"nın bunun ilk ayağı olacağını anlatan Köse, şöyle devam etti:

"Hijyen sertifikasını alan işletmeler bizim için turizmde tercih edilen yerler olarak öncelikli olacak. Bu da onlar için çok büyük avantaj. Bununla ilgili Eczacıbaşı Profesyonel bize eğitimler verecek. Mor Bayrak alma kriterlerinin ilk adımı hijyen olacak, sonra diğer adımlarını uygulamaya başlayacağız."

"İşletmeye değer kazandırmak amacındayız"

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri ve Pazarlama Müdürü Pelin Özbilgin ise 4 yıl önce başlattıkları programı Safranbolu'ya taşımanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Ev dışındaki bütün yaşam alanlarına hizmet sunduklarını belirten Özbilgin, "Pandemi yaşadığımız bu dönemde hijyen çok önemli hale geldi. Hijyende Mükemmellik Programı ile otel, restoran, gıda üretim tesisleri gibi farklı sektörlerdeki işletmeye özel hijyen çözümleriyle standartlarının yükselmesine katkı sunuyoruz. Bu programla işletmelerin hizmet kalitesini 'güvenilir kurum' olarak belgeleyerek işletmeye değer kazandırmak amacındayız." dedi.

Köse ve Özbilgin, daha sonra protokolü imzaladı.

Safranbolu'da turistik tesislerde Hijyende Mükemmellik Programı uygulanacak
Safranbolu'da turistik tesislerde Hijyende Mükemmellik Programı uygulanacak
Safranbolu'da turistik tesislerde Hijyende Mükemmellik Programı uygulanacak
Safranbolu'da turistik tesislerde Hijyende Mükemmellik Programı uygulanacak
Safranbolu'da turistik tesislerde Hijyende Mükemmellik Programı uygulanacak

UNESCO Dünya Mirası, Safranbolu, Karabük, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Safranbolu'da turistik tesislerde 'Hijyende Mükemmellik Programı' uygulanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Safranbolu'da turistik tesislerde "Hijyende Mükemmellik Programı" uygulanacak - Son Dakika
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