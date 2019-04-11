Son Dakika Haberleri: Safranbolu Tso Başkanı Acar: "Safranbolu İçin Güzel Çalışmalara İmza Atacağız"

Safranbolu Tso Başkanı Acar: "Safranbolu İçin Güzel Çalışmalara İmza Atacağız"

1 saat önce

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Sami Acar, Meclis Başkanı Cengiz Ünal ve Yönetim Kurulu Üyeleri Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi makamında ziyaret ederek, bilgi alışverişinde bulundu.

Safranbolu Tso Başkanı Acar:
Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Sami Acar, Meclis Başkanı Cengiz Ünal ve Yönetim Kurulu Üyeleri Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi makamında ziyaret ederek, bilgi alışverişinde bulundu.

TSO Başkanı Acar, Safranbolu Belediye Başkanlığı'na seçilen Elif Köse'yi tebrik ederek, "İnşallah hep birlikte Safranbolu için güzel çalışmalara imza atacağımızı düşünüyorum" dedi.

Ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Köse ise, Safranbolu'nun bir misal şehir olmasının yanı sıra geçmişten bizlere emaneti olan bir kent olduğunu kaydetti.

Köse, "Bizlere düşen, bu güzel ve dünya için önemli şehri gelecek kuşaklara en güzel şekilde bırakmak, hatta çok daha ileri seviyelere ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız. İnşallah bunu da başaracak güçteyiz. Ben nazik ziyaretlerinden dolayı bir kez daha Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli Başkanı, Meclis Başkanı ve Yönetim Kuruluna teşekkür ediyorum" dedi. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:41 Kaynak: İHA
Meclis Başkanı, Elif Köse, Safranbolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Game of Thrones Dizisinde Final Sezonu Heyecanı Satışlara Yansıdı Ticaret Borsalarında 277 Bin Ton Fındık İşlem Gördü Vatandaş 6 Ay Aradan Sonra İlk Kez Dolar Sattı YSK, Büyükçekmece Başvurusunun Görüşmesini Erteledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 19:21:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Safranbolu Tso Başkanı Acar: "Safranbolu İçin Güzel Çalışmalara İmza Atacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]