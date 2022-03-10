SAĞ BACAĞI KESİLEN MAHRA'NIN DURUMU AĞIRLAŞTI - Son Dakika
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SAĞ BACAĞI KESİLEN MAHRA'NIN DURUMU AĞIRLAŞTI

10.03.2022 16:45

Antalya'nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yolda kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp, sağ bacağı diz üstünden kesilen Mahra Melin Pınar'ın (9) babası Murat Pınar, "Kızımın durumu daha da ağırlaştı.

Antalya'nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yolda kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp, sağ bacağı diz üstünden kesilen Mahra Melin Pınar'ın (9) babası Murat Pınar, "Kızımın durumu daha da ağırlaştı. Makineyle bile zor nefes alıyor" dedi.

Kaza, 5 Mart günü saat 10.00 sıralarında Belek Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Mahra Melin Pınar'a, yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı. Kaçmak için yola çıkan Mahra Melin'e, İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyon çarptı. Bacağı kamyonun ön tekeri altında kalan Mahra Melin, ağır yaralandı.

ÜST ÜSTE AMELİYAT

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından küçük kız, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mahra Melin Pınar, yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Pazar gecesi beynin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle ikinci kez ameliyat masasına yatan Mahra'nın, pazartesi günü ise parçalanan sağ bacağı diz üstünden kesildi.

Yoğun bakımda tedavisi süren Mahra Melin'in sağlık durumu hakkında bilgi veren baba Murat Pınar, 'Kızımın durumu daha da ağırlaştı. Ağzından ufak bir kanama olmuş. Makineyle bile zor nefes alıyor" dedi.

(DÜN GEÇİLEN ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) -

SAĞ BACAĞI KESİLEN MAHRA'NIN DURUMU AĞIRLAŞTI
SAĞ BACAĞI KESİLEN MAHRA'NIN DURUMU AĞIRLAŞTI
SAĞ BACAĞI KESİLEN MAHRA'NIN DURUMU AĞIRLAŞTI
SAĞ BACAĞI KESİLEN MAHRA'NIN DURUMU AĞIRLAŞTI
SAĞ BACAĞI KESİLEN MAHRA'NIN DURUMU AĞIRLAŞTI
SAĞ BACAĞI KESİLEN MAHRA'NIN DURUMU AĞIRLAŞTI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAĞ BACAĞI KESİLEN MAHRA'NIN DURUMU AĞIRLAŞTI - Son Dakika


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