Son Dakika Haberleri: Sağanak nedeniyle çöken yola düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı
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Sağanak nedeniyle çöken yola düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı

6 saat önce

ADANA'nın Feke ilçesinde, sağanak nedeniyle çöken yoldaki çukura düşen kamyonetin sürücüsü Nurullah Batur (46), ağır yaralandı.

Sağanak nedeniyle çöken yola düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı, System.String[]
ADANA'nın Feke ilçesinde, sağanak nedeniyle çöken yoldaki çukura düşen kamyonetin sürücüsü Nurullah Batur (46), ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Gürümze Mahallesi'nde meydana geldi. Nurullah Batur yönetimindeki 01 Y 3795 plakalı kamyonet, sağanak nedeniyle çöken yoldaki çukura düştü. Kazada ağır yaralanan Batur, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Batur, ardından  Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi süren devam eden Batur'un hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. 
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:03 Kaynak: DHA
Devlet Hastanesi, Feke, Adana, Güncel
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