Sağanak ve dolu yağışının hayatı durma noktasına getirdiği ilde vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi: İlk defa böyle bir şey gördük - Son Dakika
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Sağanak ve dolu yağışının hayatı durma noktasına getirdiği ilde vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi: İlk defa böyle bir şey gördük

05.05.2023 10:15

Burdur'da bir buçuk saat boyunca yağan dolu ve yağmur yağışı nedeniyle evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı. Birçok olumsuzluğun meydana geldiği dolu yağışı her yeri beyaza boyarken, vatandaşlar ise şaşkınlığını, "İlk defa böyle bir şey gördüm, kar gibi dolu yağdı" ifadeleriyle anlattı.

Burdur'da saat 15.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık bir buçuk saat süren dolu ve sağanak yağış nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Yağmur sularının yollar birikmesiyle sürücüler zor anlar yaşarken birçok ev ve depoyu da su bastı.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM"

Menderes Mahallesi Kemal Solmaz Caddesi üzerinde bulunan bir evde 3 kadın pişi yaptıkları sırada odayı bir anda su basınca neye uğradıklarını şaşırdı. Ev sahibi Muammer Coşkun, "İlk defa böyle bir şey gördüm, kar gibi dolu yağdı" dedi.

Sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti, araçlar mahsur kaldı

"KIŞ GEÇTİ BÖYLE YAĞIŞ OLMADI"

Mesut Uçan ise ; " Kış geçti böyle yağış olmadı. Allah afetinden korusun. Hava bir anda karardı, zaten yağmur geleceği belliydi. Dolu yağışı sürpriz oldu. Yağmur da arkasından aldı götürdü. Bahçe bile dolu taneleri ile doldu. Sanki kar yağmış" dedi.

Sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti, araçlar mahsur kaldı

EKİPLER SEFERBER OLDU

İtfaiye ekipleri su basan evleri ve depoları temizlemek için seferber olurken yağış nedeniyle meydana gelen ufak çaplı trafik kazalarında yaralanan veya can kaybı olmadı.

Sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti, araçlar mahsur kaldı
Sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti, araçlar mahsur kaldı
Kaynak: İHA
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Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağanak ve dolu yağışının hayatı durma noktasına getirdiği ilde vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi: İlk defa böyle bir şey gördük - Son Dakika


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