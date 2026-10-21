Sağanakta bastonuyla mazgalı açmıştı! Vali Usta'dan Remziye Kurşun'a anlamlı ziyaret

Yalova’da yağış sırasında tıkanan mazgalı bastonuyla açan 65 yaşındaki Remziye Kurşun, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Vali Ahmet Hamdi Usta’yı evinde ağırladı.

YAPRAKLARLA DOLAN MAZGALI TEMİZLEDİ

Kentte sağanağın etkili olduğu 14-15 Ekim tarihlerinde Remziye Kurşun, kent merkezindeki evinin bulunduğu Kazımiye Sokak’taki mazgalın yapraklarla dolduğunu fark etti. Yağmur suyunun tahliyesinin engellenmemesi için mazgalın başına geçen Kurşun, biriken yaprakları temizledi. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

VALİ USTA: GURUR DUYDUM

Görüntülerin gündem olmasının ardından Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, Remziye Kurşun’u evinde ziyaret etti. Kurşun’a çiçek takdim eden Vali Usta, yağış sırasında gösterdiği duyarlılık nedeniyle teşekkür etti. Usta, “Yapılan hareket sadece bir mazgal temizliği değildir. O kadar altı dolu bir harekettir ki bize kim olduğumuzu ve ne yapmamız gerektiğini hatırlatıyor. Herkese örnek olması gereken bu hareketle gurur duydum ve mutlu oldum” diye konuştu.

"VATANDAŞ OLARAK GÖREVİMİ YAPTIM"

Remziye Kurşun ise o gün yaşananları şöyle anlattı:

"O gün hastaneye gitmiştim ve döndüğümde mazgalın tıkandığını gördüm. Göl gibi dalgalanıyordu. Baston yardımıyla tıkanıklığı açtım. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Ben de herkese örnek oldum. Vatandaş olarak görevimi yaptım. Herkese de yapmasını tavsiye ederim."